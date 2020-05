Le propriétaire des Patriots met une bague à l’encan

Soucieux de contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire, le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, a choisi de mettre sa bague du Super Bowl LI à l’encan.

Selon le réseau ESPN, celui qui remportera la mise aux enchères pourra également visiter le bureau de Kraft au Gillette Stadium – le domicile des «Pats» - et aura la possibilité de se rendre à Foxboro avec l’avion privé de l’équipe de football.

«Que pourrais-je faire afin que ce soit spécial? J’y ai pensé pendant des semaines. J’ai finalement songé à notre expérience au Super Bowl contre les Falcons d’Atlanta. Nous tirions de l’arrière 28 à 3 et nous avions 99,6 % des chances de perdre. Nous sommes revenus et on a gagné. Là, j’ai en tête ce qui se passe actuellement et je voulais donner quelque chose d’une valeur immense afin de soutenir nos travailleurs de la santé», a affirmé Kraft sur les réseaux sociaux.

La vente s’est amorcée dimanche soir avec un montant minimal exigé de 75 000 $. L’encan se poursuivra au cours des 11 jours suivants.