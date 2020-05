Une première depuis Carey Price?

Le gardien russe Yaroslav Askarov devrait être sélectionné en première ronde du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il demeure toutefois difficile de prévoir à quel rang le jeune homme sera sélectionné.

Certains croient que le Wild du Minnesota pourrait le choisir au 11e échelon, d’autres imaginent qu’Askarov risque d’être appelé encore plus tôt ou, au contraire, de glisser un peu.

En analysant les repêchages des dernières années, on compte seulement trois gardiens choisis en première ronde depuis sept ans, soit depuis 2013 : Ilya Samsonov (22e en 2015 par les Capitals de Washington), Jake Oettinger (26e en 2017 par les Stars de Dallas) et Spencer Knight, l’an dernier, sélectionné 13e au total par les Panthers de la Floride.

Pour répertorier le dernier gardien à avoir été choisi parmi les 11 premiers choix d’un repêchage, il faut remonter à Jack Campbell, en 2010. Le dernier top 10? Carey Price en 2005.

Bref, le Wild renverserait la tendance des dernières années en appelant le nom d’Askarov au 11e échelon. Il y a eu effectivement un grand vent de changement chez les gardiens repêchés. À titre comparatif, entre 2000 et 2012, un total de 26 gardiens ont été choisis au premier tour. Fait étonnant : un seul parmi eux n’a jamais participé à une rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il s’agit de Chet Pickard, qui avait été sélectionné 18e au total, par les Predators de Nashville, lors de l’encan de 2008. Celui-ci est toujours actif, mais il évolue en Allemagne.

Souvenirs de Brent Krahn...

Si c’est également le cas pour certains joueurs de position, choisir un gardien en première ronde n’a pas toujours été gage de succès. Loin de là! Trois autres hommes masqués repêchés au tour initial entre 2000 et 2012 n’ont pris part qu’à une seule partie dans la LNH. Le cas le plus renversant est peut-être celui de Brent Krahn, un Manitobain choisi neuvième au total, par les Flames de Calgary, au repêchage de 2000. Le Finlandais Riku Helenius, sélectionné 15e par le Lightning de Tampa Bay en 2006, et l’Ontarien Mark Visentin, appelé 27e par les Coyotes de Phoenix en 2010, sont les deux autres ayant tout juste goûté à la LNH. Le temps d'un match.

Puisqu’il est amusant d’énumérer des noms de gardiens repêchés en première ronde, toujours entre 2000 et 2012, et qui n’ont pas connu de longs séjours dans la LNH, voici ceux ayant disputé entre deux et 49 parties : Jason Bacashihua, Adam Munro, Marek Schwarz, Leland Irving et Tom McCollum.

On comprend maintenant pourquoi de nombreuses équipes y songent à deux fois avant de repêcher un gardien en première ronde. Askarov pourrait être l’exception à la règle.

Gardiens repêchés au 1er tour depuis le début du siècle :

2000

Rick DiPietro (1er)

Brent Krahn (9e)

2001

Pascal Leclaire (8e)

Dan Blackburn (10e)

Jason Bacashihua (26e)

Adam Munro (29e)

2002

Kari Lehtonen (2e)

Cam Ward (25e)

Hannu Toivonen (29e)

2003

Marc-André Fleury (1er)

2004

Al Montoya (6e)

Devan Dubnyk (14e)

Marek Schwarz (17e)

Cory Schneider (26e)

2005

Carey Price (5e)

Tuukka Rask (21e)

2006

Jonathan Bernier (11e)

Riku Helenius (15e)

Semyon Varalamov (23e)

Leland Irving (26e)

2007

AUCUN

2008

Chet Pickard (18e)

Tom McCollum (30e)

2009

AUCUN

2010

Jack Campbell (11e)

Mark Visentin (27e)

2011

AUCUN

2012

Andrei Vasilevskiy (19e)

Malcolm Subban (24e)

2013

AUCUN*

* Le premier gardien repêché lors de cette cuvée fut le Québécois Zachary Fucale, choisi 36e au total par le Canadien de Montréal. Or, il n’a pas encore joué dans un match de la LNH.

2014

AUCUN

2015

Ilya Samsonov (22e)

2016

AUCUN

2017

Jake Oettinger (26e)

2018

AUCUN

2019