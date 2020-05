Dix coups fumants en fin de repêchage depuis 2010

Les recruteurs de la LNH l’affirmeront sans ambages : il y a toujours moyen de cueillir de futurs joueurs d’impact à partir de la troisième ronde d’un repêchage de la LNH. L’histoire l’a aussi montré à quelques reprises.

Si rien ne bouge, les Canadiens pourraient avoir pas moins de DIX choix au repêchage, cette année, à partir de la troisième ronde. Il y a fort à parier que le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, voudra en échanger quelques-uns, mais on ne sait toujours pas à quel point il pourra le faire compte tenu du contexte exceptionnel dans lequel on se trouve.

Pour donner un peu d’espoir aux partisans de l’équipe, voici une liste de dix coups fumants réalisés à partir de la troisième ronde depuis 2010. Évidemment, cette liste contient bien peu de joueurs choisis à partir de 2016, parce que les athlètes repêchés depuis sont encore très jeunes.

10 – Jesper Bratt, ailier, choisi au 6e tour par les Devils en 2016

Du repêchage de 2016, il n’y a que Bratt, pour l’instant, qui se démarque à partir de la troisième ronde. Il est encore tôt pour se faire une idée plus définitive des autres joueurs. Certains peuvent encore émerger. Mais Bratt, choisi tard, au sixième tour, apparaît comme un bon coup. À 21 ans, il compte 100 points en 185 matchs dans la LNH. On est loin d’Alex Ovechkin, mais voilà une sélection tardive qui a rapidement rapporté.

Crédit photo : AFP

9 – Ondrej Palat, ailier, choisi au 7e tour par le Lightning en 2011

S’il a ralenti un tout petit peu ces dernières années, Ondrej Palat reste toute une sélection de septième tour par le Lightning. L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a une saison de 60 points à son actif et a cumulé, au total, 328 points en 495 matchs dans la grande ligue. Chapeau à Al Murray, recruteur en chef des «Bolts» depuis 2010.

Crédit photo : AFP

8 – Matt Murray, gardien, choisi au 3e tour par les Penguins en 2012

Il y avait hésitation entre Murray et le gardien Connor Hellebuyck, choisi au cinquième tour la même année, mais le portier des Penguins l’emporte. Si sa saison 2019-2020 a été compliquée, comment passer outre le fait qu’il ait réussi à tasser Marc-André Fleury pour remporter deux fois la Coupe Stanley? Murray n’a que 25 ans et est définitivement un solide gardien de la LNH. Il peut encore rebondir s’il évite les blessures.

Crédit photo : AFP

7 – Viktor Arvidsson, ailier, choisi au 4e tour par les Predators en 2014

C’est à partir de sa deuxième saison complète dans la LNH, en 2016-2017, que le Suédois a explosé. Il aurait facilement passé les 40 buts, en 2018-2019, s’il n’avait pas été ralenti par les blessures. Il a eu le même problème lors de la présente saison, et il a semblé ralentir, mais Arvidsson apparaît néanmoins comme un très bon marqueur et à 27 ans, il se peut que tout cela ne soit qu’une anomalie.

Crédit photo : AFP

6 – Jake Guentzel, ailier, choisi au 3e tour par les Penguins en 2013

Guentzel a fait son parcours à l’université, puis est passé par la Ligue américaine avant d’émerger avec les Penguins en 2016-2017, spécialement lors de la conquête de la Coupe Stanley cette année-là. Depuis, il a réussi une saison de 40 buts en 2018-2019 et il aurait sans doute refait le coup cette année s’il n’avait pas subi une sérieuse blessure à une épaule. Un redoutable marqueur aux côtés de Sidney Crosby ou Evegni Malkin.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

5 – Colton Parayko, défenseur, choisi au 3e tour par les Blues en 2012

Parayko est un défenseur format géant, fiable et capable d’apporter ses points en attaque depuis déjà cinq saisons avec les Blues. Champion de la Coupe Stanley l’an dernier, l’Albertain n’a raté que très peu de matchs depuis ses débuts dans la LNH. Toutes les équipes de la LNH le prendraient sans se poser de question.

Crédit photo : AFP

4 – Brayden Point, centre, choisi au 3e tour par le Lightning en 2014

Point est carrément l’un des meilleurs attaquants choisis en 2014 : seuls Leon Draisaitl (Oilers) et David Pastrnak (Bruins), choisis en première ronde, sont clairement au-dessus de lui. Auteur d’une saison de 92 points l’an dernier, Point est l’une des pierres angulaires de ce qui est sans doute l’attaque la plus talentueuse de la LNH. Et il n’a que 24 ans.

Crédit photo : AFP

3 – Brendan Gallagher, ailier, choisi au 5e tour par les Canadiens en 2010

Plus besoin de faire des présentations : au-delà de sa production offensive (334 points en 547 matchs), Gallagher est un meneur comme on en retrouve peu dans cette liste. Intense, dévoué, infatigable, l’Albertain est l’un des très rares bons coups de Trevor Timmins dans les dix dernières années. Gallagher se dirigeait allégrement vers une troisième saison de 30 buts consécutive avant que la présente campagne ne soit interrompue.

Crédit photo : AFP

2 – Mark Stone, ailier, choisi au 6e tour par les Sénateurs en 2010

Stone s’est développé lentement, ne devenant un joueur d’impact avec les Sénateurs qu’à partir de la saison 2014-2015. Mais il est aujourd’hui un imposant ailier d’élite qui fonctionne à un rythme d’un point par match depuis trois saisons et qui a mérité un contrat de huit ans et 76 millions avec les Golden Knights, il y a un an. Le genre de joueur dont rêve tout entraîneur.

Crédit photo : AFP

1 – Johnny Gaudreau, ailier, choisi au 4e tour par les Flames en 2011

«Johnny Hockey» connaissait lui aussi une saison 2019-2020 en deçà des attentes, mais il faut rappeler qu’il avait tout de même amassé 99 points l’année précédente. L’Américain n’est pas costaud, mais ses mains sont parmi les plus habiles dans toute la LNH. Un joueur de son calibre, choisi en quatrième ronde, c’est très rare.

Crédit photo : AFP

Mentions honorables :

John Klingberg, choix de 5e tour en 2010, Vincent Trocheck, choix de 3e tour en 2011, Connor Hellebuyck, choix de 5e tour en 2012, Anthony Duclair, choix de 3e tour en 2013, Kevin Labanc, choix de 6e tour en 2014.