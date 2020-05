Cinq sportifs coulés par les réseaux sociaux

Certaines opinions exprimées sur les réseaux sociaux viennent parfois jouer de vilains tours. En cette ère du numérique, les athlètes ne sont pas non plus à l’abri des répercussions que leurs conversations auront sur leur carrière.

L’attaquant des Capitals de Washington Brendan Leipsic l’a appris à ses dépens vendredi, étant libéré par son équipe pour avoir parlé dans le dos de ses coéquipiers sur Instagram en plus d’y aller de commentaires misogynes.

Voici quelques autres personnalités sportives ayant perdu leur emploi en raison des réseaux sociaux:

Stefan Logan

Membre important des Alouettes de Montréal en tant que spécialiste des retours de botté, Stefan Logan a été suspendu puis libéré par l’équipe en juillet 2019.

À la suite de propos offensants tenus à l’endroit d’un partisan sur Instagram, le vétéran de 38 ans a été contraint de se repentir. Par communiqué, l’organisation montréalaise avait qualifié les propos de Logan d’«inexcusables» et que des conséquences allaient suivre.

Une semaine plus tard, les Moineaux annonçaient sa libération et son remplacement par le jeune Marcus Taylor.

Bryan Colangelo

En 2018, le président des 76ers de Philadelphie Bryan Colangelo a dû laisser son poste à cause en raison des agissements de son épouse Barbara Bottini. Celle-ci s’occupait de plusieurs comptes Twitter qui critiquaient ouvertement les athlètes de l’organisation de la NBA et qui mettaient en valeur son mari.

Colangelo a plaidé sa cause en disant que sa femme avait agi de façon indépendante et qu’il ne pouvait être tenu responsable des commentaires désobligeants émis sur le réseau social. Le quinquagénaire a tout de même été forcé de remettre sa démission.

Don Jones

L’année 2014 fut une année d’ouverture pour la NFL, qui a accueilli un premier joueur ouvertement homosexuel dans ses rangs. En toute fin du repêchage, les Rams de St. Louis tentent leur chance avec Michael Sam, qui n’aura finalement pas eu une grande carrière, mais qui a ébranlé les fondations de la conservatrice NFL.

Tout cela n’a pas plu au demi de sûreté des Dolphins de Miami Don Jones, qui y a été de commentaires désobligeants tels que «horrible» et «omg (Oh mon dieu)» sur son compte Twitter à propos de la sélection de Sam en septième ronde et du baiser qu’il a réservé à son copain.

Jones a rapidement été suspendu et forcé à suivre un programme éducationnel. De retour avec l’équipe à la fin du mois de mai 2014, il a cependant été libéré pour de bon au mois d’août.

Michel Morganella

Sans toutefois perdre son emploi principal, le joueur de soccer suisse Michel Morganella s’est lui-même privé de l’expérience de sa vie en étant renvoyé des Jeux olympiques de Londres, en 2012.

À la suite d’une défaite du pays helvète face à la Corée du Sud, le joueur de 23 ans a déversé son fiel sur Twitter en y allant d’une remarque raciste envers les représentants du pays asiatique.

Morganella n’a plus rejoué avec l’équipe nationale depuis l’incident, mais a poursuivi sa carrière professionnelle en Italie et en Suisse.

Jermaine Whitehead

Critiqué après un match pour un jeu qui a coûté la victoire à son équipe, le demi de sûreté des Browns de Cleveland Jermaine Whitehead s’est emballé sur les réseaux sociaux en novembre 2019.

Visé de toutes parts sur Twitter, notamment par l’ancien joueur Dustin Fox, Whitehead y a été de commentaires violents et de menaces de mort, disant notamment «qu’il y aurait du sang». Son compte a rapidement été supprimé et les Browns ont qualifié ses propos d’inacceptables. Il a par la suite été placé au ballottage.

Whitehead s’est finalement excusé, mais seulement pour sa performance lors du match face aux Broncos de Denver.