Veleno idolâtrait un joueur actuel du CH

Publié aujourd'hui à 17h32

Mis à jouraujourd'hui à 17h32

Joseph Veleno a grandi à Kirkland. Durant son enfance, il a suivi de près les Lions du Lac St-Louis, une équipe de la Ligue Midget AAA du Québec qui dispute ses matchs locaux près de chez lui.

C’est là qu’il a découvert un certain Jonathan Drouin. Il le considère d’ailleurs comme son idole de jeunesse, même si cinq ans seulement séparent les deux hommes.

«Je le suis depuis que je suis jeune. C’était mon idole. C’était mon joueur préféré. Je regardais tous les matchs des Lions, qui jouaient près de chez nous», m’a confié Veleno en entrevue cette semaine (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Il faut dire que Drouin y était dominant. À sa première saison, en 2010-2011, celui qui porte maintenant l’uniforme des Canadiens de Montréal a récolté 58 points en 38 matchs. Et à sa deuxième, il a marqué 22 buts en autant de rencontres (en plus d’amasser 31 aides) avant de faire le saut en pleine saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Mooseheads de Halifax.

Des mains magiques

Comme il est né en janvier 2000, Veleno n’avait que 10 ans lorsque Drouin a effectué ses débuts dans la Ligue Midget AAA. Le petit garçon qu’il était à l’époque a rapidement été séduit par les habiletés naturelles de Drouin.

«J’ai toujours été impressionné par la qualité de ses mains. Il était incroyable à voir.»

Les deux attaquants se sont même déjà entraînés ensemble dans le passé.

«Quand j’étais jeune, je me suis entraîné avec lui et les Lions à Dollard-des-Ormeaux. J’avais une bonne relation avec lui lorsque j’étais plus jeune, mais on s’est un peu perdu de vue depuis. Je ne me suis pas entraîné avec lui cette année.»

S'entraîner autrement

Par contre, il s’entraîne sans relâche depuis que la COVID-19 a suspendu toutes les activités sportives.

Il suit méticuleusement le programme fourni par les Red Wings et met de nombreuses heures supplémentaires pour améliorer ses habiletés.

Ceux qui suivent Veleno sur Instagram savent que ses entraînements vont au-delà du physique et de l’intensité.

«On a quasiment rien à faire actuellement, alors quand j’ai la chance d’aller dehors et de m’entraîner, je vois ça comme un défi et une opportunité de créer de la séparation avec les autres. J’essaie des nouvelles choses.»

«Sur l’une des vidéos, je m’entraîne sur une colline. J’essaie de m’entraîner fort, de m’entraîner différemment des autres. Je fais beaucoup de "stickhandling". Je fais des exercices que j’aimais faire quand j’étais jeune lorsque je me m’entraînais avec Karel Svoboda. Je travaille beaucoup sur mes mains. C’est quelque chose que je ne veux jamais perdre.»

Le quart-étoile des Seahawks de Seattle Russell Wilson a déjà affirmé que «the separation is in the preparation». Autrement dit, tout ce qui lui permet de dominer sur le terrain, ce sont ses innombrables heures d’entraînement, de travail et de préparation. C’est un peu l’approche que prend Veleno en cette période d’incertitude dans le sport professionnel.