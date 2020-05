Une solution violente contre les vols de signaux

L’ancien joueur étoile du baseball majeur Cal Ripken fils est de la vieille école. Il a ainsi proposé une solution assez drastique pour empêcher les équipes de voler des signaux.

Lors d’une entrevue avec le réseau CBS, celui qui a porté l’uniforme des Orioles de Baltimore toute sa carrière a affirmé que les lanceurs devaient atteindre les frappeurs adverses.

«D’une manière très dure, tu dis au [receveur] de faire le signe d’une balle courbe. Les gars vont dire au frappeur qu’une balle courbe arrive. Et puis tu lui lances une balle ici», a dit l’ancien arrêt-court en se pointant le menton.

«Leur vie va défiler devant leurs yeux, a-t-il poursuivi. Je vous dis que vous allez briser la confiance qu’a le frappeur en le système des vols de signaux.»

Ripken fils a émis cette suggestion drastique, alors qu’il était questionné sur les agissements des Astros de Houston et des Red Sox de Boston qui ont été punis par le commissaire Rob Manfred pour avoir organisé différents systèmes de vols de signaux lors des saisons 2017 (Astros) et 2018 (Red Sox). Le membre du Temple de la renommée du baseball majeur a d’ailleurs souligné qu’il supportait le commissaire dans son choix de punition et qu’il aimerait qu’une interdiction des salles de vidéo et des reprises en temps réel soit instaurée.