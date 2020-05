Séries: la LNH favorise un scénario

Publié aujourd'hui à 13h33

Mis à jouraujourd'hui à 13h33

S’il y une chose qui est constante depuis l’interuption de la saison le 12 mars, c’est que les plans de retour au jeu changent presqu’à toutes les semaines.

Toutefois même si la LNH tenait à ce que la saison régulière soit complétée, environ 80% des joueurs qui évoluent pour des équipes «éliminées» ont fait savoir qu’ils n’avaient pas le goût de revenir au jeu. Évidemment, la situation de chaque joueur est différente. Mais la réalité, c’est que les joueurs qui évoluent pour des équipes «éliminées» ne disputeront aucun match compétitif pendant près de neuf mois, alors que la prochaine saison va commencer en décembre.

Ces joueurs ne réalisent pas à quel point ils seront désavantagés face aux autres qui risquent de disputer des matchs cet été. La LNH étudie toutefois la possibilité que les formations éliminées puissent tenir un camp d’entraînement au cours de la saison morte, comme c’est le cas dans la NFL.

Quel sera le format?

Le scénario privilégié par la LNH présentement est celui dans lequel 24 équipes (oui, les Canadiens y seraient) passeraient directement aux séries. Les deux premières équipes de chaque division obtiendraient un laissez-passer. Les autres formations tenteraient ensuite de se qualifier pour le deuxième tour. La LNH souhaiterait que des séries deux de trois soient disputées au premier tour, mais plusieurs joueurs souhaiteraient des trois de cinq afin de disputer le plus de matchs possible. La dernière chose que certains souhaitent, c’est avoir un camp d’entraînement de trois à quatre semaines et disputer seulement deux rencontres.

Pas de phase 2?

On sait fort bien que la phase 2 du protocole de retour au jeu ne commencera pas le 15 mai. Cette phase donnerait le droit aux joueurs de retourner dans les sites d’entraînement de leurs équipes respectives. Il y a une forte possibilité que la phase 2 s'amorce le 1er juin afin que plus de villes permettent aux équipes de rouvrir leurs portes.

Mais la LNH étudie aussi la possibilité d’éliminer la phase 2 et de passer directement à la suivante qui serait l’ouverture officielle des camps d’entraînements afin de préparer les séries.

La LNH aura la responsabilité des tests

En terminant, peu importe quand les joueurs de la LNH vont retourner au travail, il sera important qu’ils soient testés plusieurs fois par semaine. C’est la LNH qui aura la responsabilité d’acheter les tests nécessaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de joueur qui souffre du coronavirus.

Les coûts reliés aux tests seront imposants, et il sera intéressant de voir si ceci va freiner les désirs des dirigeants de la LNH de jouer au hockey cet été.