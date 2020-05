LNH: s’inspirer de la Corée du Sud

Il y a eu quelque chose d’excessivement rare ces jours-ci dans le monde du sport alors que deux équipes professionnelles se sont affrontées vendredi.

Le Jeonbuk Motor a vaincu le Suwon Bluewings 1 à 0 dans le premier match disputé dans la K-League, le Championnat de soccer de Corée du Sud, cette saison.

Si le résultat de la rencontre nous importe peu ici en Amérique du Nord, les mesures prises par le circuit sud-coréen seront scrutées par les dirigeants des équipes et des ligues sportives sur notre continent.

«C’est certain que la ligue y porte attention», a indiqué le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, au réseau Sportsnet.

«Nous essayons tous de rester au courant de ce qui se fait dans les différents sports et ligues du monde pour voir toutes les réglementations impliquées dans un retour [à la compétition], a poursuivi le DG. Quand les gens vont revenir, ce ne sera pas parfait. Nous devons apprendre de ce qui se passe bien et de ce qui ne va pas bien. Il faut prendre les informations que l’on peut et les partager.»

Qu’en était-il?

Ceci étant dit, voilà comment les autorités de la K-League ont géré ce retour sportif en pleine pandémie de coronavirus. Il n’y avait évidemment aucun spectateur présent dans le stade pouvant habituellement accueillir 42 477 personnes. Des bruits de foule enregistrés ont toutefois été projetés pour briser le silence.

Les joueurs substituts, les entraîneurs et les quatre arbitres portaient des masques de protection, mais pas les athlètes actifs sur le terrain. Il était également interdit de cracher sur le terrain ou de se serrer la main. À la fin de la partie, les joueurs des deux équipes se sont plutôt échangé des «fist bump».

L’importance des tests

Avant d’amorcer ses activités, le Championnat de soccer de Corée du Sud a testé l’ensemble de ses joueurs et de son personnel, soit environ 1100 personnes. Une semaine avant le premier affrontement, tout le monde avait été déclaré négatif.

Tous les individus impliqués dans l’affrontement du jour ont aussi vu leur température être prise avant que le sifflet inaugural se fasse entendre.

Treliving a d’ailleurs indiqué qu’il croyait que les tests joueront un rôle clé dans le retour du circuit Bettman et que les joueurs devront être testés régulièrement.

Présentement, cela ne semble définitivement pas être une option, alors qu’en Amérique du Nord, les tests sont assez rares et limités au système de santé.

Le Canada est à la traîne comparativement à la Corée du Sud concernant les tests de masse. Le système mis en place par le pays asiatique a permis de limiter leur nombre de morts à moins de 300, alors qu’au pays, on compte plus de 4500 décès. Une comparaison statistique qui laisse présager que la reprise des activités dans la Ligue nationale n’est pas pour demain matin.

(Dans la vidéo ci-dessus, le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie présente les scénarios étudiés actuellement par la LNH)