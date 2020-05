Bryce Harper a été blessé par l’offre des Nationals

La vedette du baseball majeur Bryce Harper a révélé qu’il avait été blessé par l’offre des Nationals de Washington alors qu’il était joueur autonome en 2019.

C’est ce qu’il a révélé lors de son passage à la baladodiffusion «Starting 9» plus tôt cette semaine.

Harper, qui œuvrait pour les Nationals depuis la campagne 2012, a raconté qu’il avait eu une excellente discussion avec le propriétaire de l’équipe Mark Lerner.

«Je pensais que nous avions eu une très bonne rencontre, a indiqué Harper. Je suis sorti de là et j’ai dit : "Scott [Boras, son agent], on le fait." J’ai reçu une offre et ça m’a fait mal. Ça m’a juste fait mal. Nous avons donc simplement tourné la page.»

Le voltigeur, qui n'a pas précisé les détails de l'offre des Nationals, a par la suite signé un contrat de 13 ans et de 330 millions $ avec les Phillies de Philadelphie. Lors de la baladodiffusion, Harper a aussi révélé que les Astros de Houston lui avaient offert un contrat d’un an et que les White Sox de Chicago avaient la deuxième meilleure offre.