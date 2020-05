Alexander Romanov s'entend avec les Canadiens

Le jeune défenseur Alexander Romanov a accepté un contrat d'entrée de trois ans avec les Canadiens de Montréal, vendredi.

Toutefois, la date d'entrée en vigueur de ce pacte n'est toujours pas connue en raison de l'arrêt des activités dans la LNH.

«Nous sommes heureux de pouvoir confirmer en être venus à une entente avec Alexander Romanov, a souligné le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, dans un communiqué. Alexander est un jeune défenseur solide et très fiable, et très déterminé à poursuivre sa carrière dans la LNH. Il fait partie de notre groupe de jeunes espoirs prometteurs, et nous sommes confiants qu'il deviendra un élément important de notre brigade défensive pour plusieurs années.»

Considéré comment l’un des meilleurs espoirs du CH, Romanov est un arrière gaucher qui a évolué dans la ligue continentale de hockey (KHL) lors des deux dernières saisons.

Le Russe de 20 ans avait été choisi au deuxième tour (38e au total) par la Sainte-Flanelle lors du repêchage de 2018.

Plus de détails suivront.