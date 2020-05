72 millions $ pour le sport amateur

Le gouvernement canadien a offert une aide de 72 millions $ au sport amateur, et ce, afin de soutenir les fédérations et les athlètes en cette période de pandémie de coronavirus.

Ce montant provient d’un fond de 500 millions $ annoncé par le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, et dont les détails ont été dévoilés vendredi.

L’argent envoyé au sport s’en ira aux organisations nationales et provinciales, aux instituts canadiens du sport et aux groupes sportifs autochtones. Les athlètes qui étaient censés participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo recevront également une compensation monétaire.

«Nous sommes sincèrement reconnaissants à l'endroit du premier ministre Trudeau et du ministre Guilbeault à la suite de l’annonce de l’investissement de 72 millions $ pour appuyer le système sportif canadien», ont écrit le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien dans un communiqué.

«Les organismes nationaux de sport font face à d’importants obstacles, notamment une liquidité limitée, des mises à pied et de l’incertitude. En plus de ce programme de financement, le COC et le CPC offriront tout leur appui aux ONS et à l’ensemble de la communauté sportive. Nous restons engagés à jouer notre rôle dans les efforts de secours et de rétablissement avec l’aide de nos partenaires du gouvernement du Canada.»