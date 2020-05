Le frère de Brendan Leipsic également puni

Le frère de l’attaquant des Capitals de Washington Brendan Leipsic, Jeremy, a perdu son poste au sein de l’équipe de hockey de l’Université du Manitoba.

C’est ce qu’a indiqué le responsable des programmes sportifs de l’institution, Gene Muller, au quotidien «Winnipeg Sun», jeudi.

Jeremy Leipsic, son frère et plusieurs autres personnes sont impliqués dans un scandale qui concerne des propos haineux qu’ils ont tenus lors d’une conversation privée sur Instagram.

Mercredi, cette discussion a été rendue publique et on y retrouve notamment plusieurs commentaires misogynes à l’endroit de femmes enceintes ayant publié des photos sur le réseau social.

«[Nous sommes] extrêmement déçus d’apprendre les commentaires formulés par ce groupe d’éminents joueurs de hockey, dont l’un des nôtres, qui ont participé à une conversation de groupe s’étant retrouvée en ligne, a indiqué Muller dans son communiqué remis au journal de Winnipeg. Nous condamnons ces remarques et attitudes, car elles sont offensantes et répréhensibles. Elles n’ont absolument aucune place dans notre sport et nos programmes.»

«Le leadership, le respect et l’intégrité sont des valeurs fondamentales de notre communauté sportive et à la suite de cet incident, nous avons pris des mesures pour libérer l’étudiant-athlète de notre programme», a ajouté le représentant de l’université.

En 2019-2020, Jeremy Leipsic disputait sa deuxième saison avec les Bisons de l’Université du Manitoba. L’attaquant a amassé six buts et neuf mentions d’aide pour 15 points en 28 parties.