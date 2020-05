«Ils pensent qu'on va manquer de temps» - Pedro Martinez

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Pedro Martinez croit que le baseball majeur a intérêt à montrer ses cartes rapidement s’il espère sauver la saison 2020.

Le triple vainqueur du trophée Cy-Young a pu obtenir un son de cloche de la part du commissaire Rob Manfred concernant le début hypothétique de la campagne, puisqu’il a formé un groupe de 40 joueurs dominicains – anciens et actuels – afin de contribuer à la lutte au coronavirus dans son pays natal.

Certes, cette coalition comprenant David Ortiz et Adrian Beltre a pu entendre Manfred dire qu’il y aura bel et bien une saison, mais des joueurs commencent à penser le contraire.

«J’ai discuté avec plusieurs athlètes actifs du groupe et ils pensent qu’on va manquer de temps, a affirmé Martinez au réseau ESPN. Les joueurs doivent être prêts, tout comme la ligue. Actuellement, on ne peut pas dire comment on pourra organiser des matchs, mais le commissaire nous a dit à nouveau qu’il y aura du baseball cette année.»

Un plan bientôt dévoilé?

Les ligues majeures espèrent évidemment avoir un plan en bonne et due forme le plus tôt possible, peut-être d’ici la fin du mois. En revanche, un alourdissement du bilan de la COVID-19 pourrait freiner ses ardeurs. Aussi, il importe d’abord de fournir des lieux de travail adéquats pour tous.

«Il (Manfred) nous a aussi précisé que la santé et la sécurité de tous seront la priorité. J’ai confiance que le mieux-être de tout le monde ne sera jamais mis en danger», a ajouté l’ex-artilleur, montrant sa confiance envers le personnel du baseball majeur et celui de l’Association des joueurs.