Earl Thomas au coeur d’une dispute troublante

Le demi de sûreté des Ravens de Baltimore Earl Thomas a été menacé par son épouse Nina qui lui a placé un revolver chargé sur la tempe lors d’une dispute conjugale survenue le mois dernier.

D’après le site TMZ Sports, l’incident a eu lieu le 13 avril à l’intérieur d’une résidence d’Austin, au Texas. Les policiers sont débarqués sur place au beau milieu de la nuit après avoir reçu un appel concernant du bruit excessif. À l’arrivée des agents, la dame pourchassait son mari autour d’un véhicule avec un couteau dans les mains. Thomas avait pour sa part un pistolet en sa possession.

Une fois les armes remises à la police, la femme du joueur a mentionné qu’elle avait saisi l’arme à feu pour lui faire peur et l’a placée à moins d’un pied de sa tête. La victime a cependant pu lui faire lâcher prise le revolver.

Après discussion avec les agents, la femme a été appréhendée pour entrée à l’intérieur d’une résidence dans le but d’y commettre une agression grave avec une arme mortelle. Elle a été libérée sous caution. Le porte-couleurs des Ravens n’a pas été arrêté et a admis sur son compte Instagram qu’un incident avait eu lieu.

«Mon agent m’a contacté pour me dire que j’allais me retrouver sur TMZ à cause d’une histoire qui est arrivée entre moi et Nina, a-t-il dit. Je veux seulement aller au-delà des choses et préciser que cela ne concerne personne d’autre. Ça me dérange que cela ait été rendu public, mais voilà le monde dans lequel on vit aujourd’hui. Toutefois, au lieu de parler de nous, je voudrais juste que vous nous gardiez dans vos prières.»

«Des trucs du genre arrivent. Nous essayonns de vivre la meilleure vie possible, mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Priez pour nous pendant qu’on traverse ça.»

Thomas a reçu une invitation pour le dernier Pro Bowl après avoir disputé sa première campagne au Maryland. Avant d’accepter une offre de quatre ans et de 55 millions $ des Ravens, il avait passé neuf ans chez les Seahawks de Seattle.