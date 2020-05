Charlie Lindgren à la croisée des chemins

Publié aujourd'hui à 12h19

Mis à jouraujourd'hui à 12h19

Charlie Lindgren n’a joué que six matchs avec les Canadiens cette saison. Si la pandémie n’avait pas mis fin aux activités de la LNH, il est évident qu’il aurait été lancé dans la mêlée plus souvent.

Ce n’est pas une situation idéale pour personne évidemment, mais il y a plusieurs joueurs qui souhaitent réellement que la saison reprenne, et ce, même si leur équipe est éliminée.

Pourquoi? D’abord, parce que si ce ne sont pas toutes les équipes qui reviennent au jeu cet été, plusieurs joueurs ne pourront pas jouer du hockey de haut niveau pendant huit mois (si la prochaine saison commence en décembre), ce qui n’est vraiment pas idéal.

Mais revenons à Charlie Lindgren. S’il y a un membre des Canadiens qui va carrément jouer son poste si la LNH décide de terminer la saison, c’est bien lui. Lors d'une conférence téléphonique avec les représentants des médias montréalais, le gardien américain a reconnu qu’il souhaitait reprendre l’action prochainement. «C’est certain que j’y pense et je sais que je devrai être dans une excellente forme physique. Je dois être prêt à jouer du gros hockey et je veux faire la différence.»

Charlie Lindgren sait que le poste d’auxiliaire à Carey Price sera très convoité la saison prochaine. Déjà, Vasili Demchenko, qui évoluait dans la KHL, aura la chance de se battre pour ce rôle, et il faut s’attendre à ce que Marc Bergevin tente d’obtenir un gardien via transaction ou encore via le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Bref, la compétition sera féroce, car il ne faut pas oublier Cayden Primeau, qui va lui aussi tenter de forcer la main de l’organisation.

Donc, si Charlie Lindgren peut donner une dernière impression positive à ses patrons, il pourrait ajouter des cartes dans son jeu parce qu’à 26 ans, il est présentement à la croisée des chemins avec les Canadiens.