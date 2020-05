«A-Rod» et «JLo» changent d'idée

Le couple formé de l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez et de la chanteuse Jennifer Lopez ne serait plus intéressé à acquérir les Mets de New York.

C’est ce qu’a avancé le quotidien New York Post jeudi.

Le couple aurait choisi de laisser tomber leur désir de devenir propriétaire de l’équipe du baseball majeur après un échec dans les négociations avec un partenaire potentiel, soit le milliardaire Wayne Rothbaum.

Ce dernier aurait seulement voulu acheter les Mets au rabais et souhaitait obtenir plus de contrôle sur la formation que le couple était prêt à lui offrir.

Selon le magazine Forbes, la formation de la Grosse Pomme vaut 2,4 milliards $. Ensemble, «A-Rod» et «JLo» ont une fortune qui est estimée à environ 700 millions $.