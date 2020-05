Pierre-Luc Dubois déborde de générosité

L’élan de générosité de l’attaquant des Blue Jackets Pierre-Luc Dubois a déjà suscité l’approbation générale et il semble que le Québécois veut continuer d’aider son prochain en cette période de pandémie de la COVID-19.

Ainsi, le joueur de 21 ans et son coéquipier Oliver Bjorkstrand ont fait un don de 625 pizzas du restaurant local Papa John’s à des travailleurs oeuvrant dans 29 supermarchés de la région de Columbus, mardi. Ce geste s’ajoute à celui de Dubois à l’égard de ses grands-parents et des autres aînés habitant la résidence Julie-Viger de Saint-Basile-le-Grand. Il y a quelques semaines, il avait remis des paniers de nourriture d’une valeur totale de plus de 2000 $.

«Les gens dans les hôpitaux travaillent extrêmement fort, mais ceux des épiceries se démènent chaque jour. Je suis certain qu’ils ont beaucoup à faire et ils se trouvent dans cette zone de danger, étant donné que de nombreuses personnes se présentent à l’intérieur. Cependant, ils ont leur boulot à accomplir afin de s’assurer qu’il y ait de la marchandise sur les tablettes», a affirmé Dubois au site NHL.com.

Pour ce qui est de son partenaire de combat Bjorkstrand, il n’a pas été trop difficile à convaincre de soutenir ses efforts. Il a fallu environ cinq secondes pour recevoir la réponse positive de son ami.

«Ce que nous faisons n’est rien de loufoque. Par contre, ces gens-là travaillent durement et la bonne approche à suivre, c’est de leur dire merci en faisant quelque chose pour eux, a mentionné le Danois. Je sais qu’il y en a plusieurs qui aident les autres de différentes manières, mais nous essayons de nous en tenir aux petits gestes. Nous souhaitons que cela leur rende la vie un peu plus facile ou que le tout leur montre notre reconnaissance vis-à-vis leur contribution.»

Inspiré par Petry

C’est en entendant parler du défenseur du Canadien de Montréal Jeff Petry et de son épouse Julie que Dubois a décidé d’agir concrètement pour le mieux-être des aînés et d’employés au front pendant que le coronavirus sévit toujours. Le couple Petry a investi un montant de 2500 $ afin de payer aux travailleurs des hôpitaux des repas en provenance de leurs deux restaurants montréalais favoris.

«Ça m’a inspiré. C’est quelque chose de simple, quelque chose qui semble facile, mais qui est très apprécié, selon moi», a dit l’attaquant des Jackets.