Peter Stastny a connu une glorieuse carrière dans la Ligue nationale de hockey et était craint par ses adversaires, non seulement en raison de ses prouesses offensives, mais également en raison de son physique imposant.

Toutefois, lors du premier match de la série de 1982 entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec, Stastny est tombé au combat à la suite d’une mise en échec de la part de l’attaquant Pierre Mondou.

La chaîne TVA Sports diffusera le troisième match de cette série, dès 19h00, ce soir.

«C’était une mise en échec, une bonne mise en échec, mais rien de spécial, a confié Mondou, mercredi, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Et Peter était tellement solide. Il était un train. En principe, quand on frappait Peter, c’était nous qui se blessions. Et il avait fini le match.

«[...] Quand je suis arrivé au Forum (avant le match no. 2), le docteur des Canadiens est venu me voir et a dit que Peter Stastny était blessé en raison de ma mise en échec. J’étais un peu surpris.»

Si le Tricolore a échappé, à la surprise générale, cette série, c’est notamment en raison du travail exceptionnel du gardien des Nordiques Daniel Bouchard.

«J’ai vu le match no. 2 hier soir, a continué Mondou. Je pense qu’on avait assez bien joué pour gagner. La grosse différence a été Daniel Bouchard. Il a été super solide, même dans le premier match, on avait gagné 5-1, il avait été quand même très solide. [...] Lors du match no. 2, on a eu beaucoup plus de lancers, beaucoup plus de chances de compter. Daniel Bouchard a été extraordinaire.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.