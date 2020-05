Bryce Harper ne regrette rien

Le voltigeur des Phillies de Philadelphie Bryce Harper continue de le dire haut et fort : il n’est pas étouffé par la jalousie après avoir vu son ancienne équipe, les Nationals de Washington, remporter la Série mondiale l’an passé.

Le joueur-vedette a participé à la baladodiffusion «Starting 9» de Barstool Sports au cours des derniers jours. Il est revenu rapidement sur ses états d’âme quant aux plus récentes séries éliminatoires du baseball majeur. Contrairement à ce que certains pouvaient croire, il ne regrette absolument pas d’avoir signé un contrat de 13 ans et de 330 millions $ en Pennsylvanie avant la campagne 2019.

«Je pense qu’il y a une mauvaise interprétation actuellement. On se dit : oh, il est si jaloux, ça lui fait mal d’avoir quitté les Nationals. Mais je ne pouvais pas être plus heureux pour ces gars-là, car c’est avec eux que je me suis battu durant les sept premières années de ma carrière», a déclaré le joueur de champ extérieur.

«Vous savez, ils ont remporté un championnat, tandis que moi, je suis à une étape de ma vie où je suis très heureux à Philadelphie», a-t-il continué.

Joueur par excellence dans la Ligue nationale en 2015, Harper n’a pas seulement excellé au plan financier avec les Phillies, puisqu’il a totalisé 35 circuits et 114 points produits à sa première saison dans son nouvel uniforme. Cependant, son équipe a raté les séries pour une huitième fois consécutive.