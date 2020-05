Séries simulées de «JiC» : Ovi perd la boule!

Comme il le fait au quotidien, Louis-Gabriel Filion, 12 ans, alias «Mini JiC», a présenté mardi les résultats du jour des séries simulées de l’émission «JiC».

En ce jour, nous sommes au début des deux demi-finales de l’Association de l’Est. Le tableau des confrontations a été constitué à partir du pourcentage de points que chaque formation a obtenu pendant la «vraie» saison.

Voyez le segment des séries simulées à «JiC» dans la vidéo ci-dessus.

Flyers – Capitals

En fin de première période, Alex Ovechkin jette les gants devant son ancien coéquipier, le défenseur Matt Niskanen, et reçoit une inconduite de match. Kevin Hayes marque son premier de deux buts en supériorité numérique.

Jakub Voracek, Oskar Lindblom et James van Riemsdyk contribuent au pointage et les visiteurs l’emportent 5-1. Carter Hart réalise 28 arrêts dans la victoire et se voit remettre la première étoile de la rencontre.

Philadelphie mène 1-0.

Maple Leafs – Bruins

Frederik Andersen accorde un mauvais retour de lancer à Joakim Nordstrom en milieu de première période.

En deuxième, une mauvaise punition de Brad Marchand permet à Mitch Marner de niveler la marque d’un angle restreint.

Au début du dernier tiers, William Nylander est au banc de punition lorsque Jake DeBrusk redonne les devants aux favoris de la foule. David Krejci double l’avance des siens peu après et récolte son deuxième point de l’affrontement.

Les Bruins l’emportent 3-1 et prennent l’avance de la série 1-0.