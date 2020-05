Retour au jeu: les équipes commencent à se préparer

Publié aujourd'hui à 21h01

Il y a un mot qui revient de plus en plus dans mes conversations avec différents dirigeants ou intervenants dans la LNH: «optimisme».

Plus que jamais, on semble convaincu que le hockey reprendra. Les obstacles demeurent nombreux, sans aucun doute, mais de plus en plus d’équipes se préparent en fonction d’un retour au jeu, idéalement en juillet ou août.

«Au cours des derniers jours, plusieurs équipes ont commencé à s’activer, m’a confié un agent de joueurs. Leur discours est très différent. Ils ne parlent pas de "si", mais de "quand ". C’est encourageant.»

Les contrats de joueurs sont «standards». Leur échéance est le 30 juin, puisque le lendemain coïncide, normalement, avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Prolonger les contrats, jusqu’au 1er octobre par exemple, ne serait qu’une technicalité. Toutefois, les contrats sont liés à un visa de travail.

«C’est un dossier sur lequel la LNH et l’Association des joueurs travaillent actuellement, m’a confirmé une source. Si les gouvernements américains et canadiens sont en accord pour que le hockey reprenne, ils devront aider la ligue pour faciliter la chose. Obtenir des visas de travail peut parfois être complexe.»

Retour sur une base volontaire

Les négociations se poursuivent pour le protocole de retour au jeu. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la phase deux est sur une base volontaire. Alors tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas une meilleure idée d’une date de retour au jeu, on peut s’attendre à ce que bon nombre de joueurs, surtout ceux qui sont loin, optent de rester chez eux.

Quand on y pense, c’est complètement normal et correct ainsi. Prenons par exemple un joueur qui est retourné en Suède. Il pourrait revenir en Amérique du Nord dans 2 semaines, dans le meilleur des cas. Mais qu’arrive-t-il si la saison ne reprend qu’au mois d’août ou septembre? C’est bien beau d’avoir accès aux installations des équipes, mais ce sont des délais qui pourraient sembler insupportables pour certains joueurs et leur famille.

Même si on me martèle que la LNH va tout mettre en oeuvre pour recommencer à jouer en juillet, pour l’instant, cette décision est hors de leur contrôle.

La grogne entourant le repêchage

Le commissaire Gary Bettman pousse très fort pour que la LNH tienne un repêchage au début juin. Cette décision déplaît aux directeurs généraux et selon ce que j’ai pu comprendre, les trois diffuseurs officiels de la LNH ne sont pas chauds à l’idée non plus. Mais s’il y a une chose que j’ai apprise au fil des ans, c’est de ne jamais miser contre Bettman.

«Tu peux parier que ça arrivera», m’a confié un directeur général clairement en désaccord avec l’idée.

Ce que plusieurs semblent ignorer ou minimiser, c’est que les équipes ne pourront transiger pour des joueurs actifs. Pourtant, depuis quelques années, le repêchage est le meilleur moment pour remodeler une organisation.

Sans en avoir la confirmation, je demeure convaincu que Marc Bergevin et les Canadiens souhaitaient utiliser certains de leurs choix pour bonifier leur équipe via le marché des transactions. Si l’encan de 2020 se déroule avant le dénouement de la saison, ce ne sera pas possible. Il n’est donc pas difficile de deviner si le Tricolore se range dans le camp des pour ou contre d’un repêchage hâtif.

Les équipes avec beaucoup de choix au repêchage (comme c’est le cas du CH) ou celles qui en ont plusieurs dans les premières rondes - et qui souhaitent transiger - pourraient donc subir un préjudice énorme. Cette décision pourrait avoir un impact à court et à moyen terme pour des organisations qui souhaitaient utiliser le repêchage de 2020 comme tremplin pour une relance rapide.

Pour l’instant, rien n’est coulé dans le béton. Soyez assurés que ça brasse dans les coulisses. Plusieurs dirigeants tentent de convaincre le commissaire de changer son fusil d’épaule et d’attendre encore. Toutefois, quand Bettman à une idée en tête, bien malin est celui qui saura le convaincre d’en déroger.