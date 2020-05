Odell Beckham fils promet une grande saison

L’exubérant receveur de passes des Browns de Cleveland Odell Beckham fils s’attend à rebondir en 2020 et promet d’effacer sa mauvaise entrée en matière au sein de cette équipe.

Disputant sa première campagne en Ohio l’an dernier, le joueur de 27 ans aurait aimé en faire plus, lui qui a récolté 1035 verges et quatre touchés par la voie aérienne. Au plan collectif, son club n’a pas répondu aux attentes en terminant avec une fiche de 6-10.

Même si l’incertitude continue de planer sur la prochaine saison à cause de la pandémie de coronavirus, l’ancien des Giants de New York préfère regarder le bon côté des choses.

«Je dirais que ce sera probablement l’une de mes meilleures années, a-t-il prédit au réseau ESPN, lundi. Cette fois, je serai plus gros, plus fort et plus rapide.»

Blessure embêtante

Beckham fils a souligné qu’une hernie lui avait compliqué la tâche en 2019. D’ailleurs, son coéquipier Baker Mayfield avait déclaré que le problème n’a pas été traité de la bonne façon par le personnel responsable du conditionnement physique du club au cours du calendrier régulier. Aussi, le receveur éloigné a été opéré en janvier pour traiter la blessure qui touchait la hanche et l’aine.

«J’ai pas mal gâché mon année au complet, a-t-il admis. Je n’ai pas vraiment essayé (quoi que ce soit) et je n’ai rien dit à ce sujet. Là, ce fut sûrement l’une des pires interventions chirurgicales de ma vie, mais le rétablissement va bien. J’essaie seulement de ramener mon corps à son mieux. Ça fait 23 ans que je joue et je dois tenter de tout mettre en ordre en l’espace de sept mois.»

Celui ayant amorcé sa carrière dans la NFL en 2014 souhaite évidemment retrouver la voie du succès. Lors de ses trois premières saisons, il a inscrit au moins 10 touchés par la passe et totalisé plus de 1300 verges.