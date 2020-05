La LNH devrait imiter la NFL

Publié aujourd'hui à 15h27

Mis à jouraujourd'hui à 17h27

La NFL a annoncé lundi qu’elle annulait tous ses matchs internationaux pour la prochaine saison et il faut s’attendre à la même chose du côté de la LNH d’ici les prochains jours.

Les Predators et les Bruins devaient débuter leur prochaine saison à Prague, en République Tchèque en octobre. La formation de Nashville devait d’ailleurs terminer son camp d’entraînement en Suisse et les Bruins, en Allemagne. Tout indique qu’il faudra mettre une croix sur ces événements.

Même chose pour les deux premiers matchs entre l’Avalanche et les Blue Jackets qui devaient avoir lieu à Helsinki en Finlande.

N’oublions pas que la LNH souhaite débuter la prochaine saison en décembre afin de disputer le plus de matchs possible avec des spectateurs dans les gradins.

Comment terminer la saison ?

Au cours des dernières semaines, on a entendu plusieurs joueurs de la LNH indiquer clairement qu’ils ne souhaitaient pas revenir au jeu cette saison et cette tendance semble lourde présentement.

Ceci complique grandement le protocole de retour au jeu des joueurs, qui devrait normalement passer à la phase deux d’ici deux semaines. On devrait en savoir un peu plus cette semaine.

Il reste qu’au-delà des réticences des joueurs, il ne faut pas oublier qu’il y a un problème majeur avec les tests qui seront nécessaires pour espérer un retour au jeu.

Si les tests ne sont pas disponibles à grande échelle dans la population, il est impossible de penser que les joueurs seront testés au moins trois fois par semaine pour s’assurer qu’ils ne souffrent pas du coronavirus.

Il faut s’attendre à ce qu’une décision finale sur le sort de la saison survienne d’ici la fin du mois.

La repêchage en juin ?

Pour ce qui est du repêchage au mois de juin, la LNH n’a pas encore indiqué clairement sur ce qu’elle fera.

La grande majorité des directeurs généraux ne veulent pas d’un repêchage avant que la saison soit complétée ou officiellement annulée.

Normal. Si on prend l’exemple des Canadiens qui ont 14 choix, il est évident que Marc Bergevin aurait souhaité en échanger quelques-uns pour obtenir un, ou des joueurs déjà établis.

Les dirigeants de la LNH y voient une opportunité d’affaire, ce qui n’est pas à négliger non plus. On devrait s’attendre à une décision d’ici dix jours dans ce dossier.