Dans les coulisses d’un échange invraisemblable

L’ancien gardien des Nordiques Daniel Bouchard, grand artisan de la victoire de l’équipe lors de la série de premier tour de 1982 contre les Canadiens, est revenu sur l’échange qui l’avait fait passer à la formation de Québec, mardi, en entrevue à «JiC».

L’ancien numéro 35 devait à l’origine parler de la série lors de l’entretien, mais il a plutôt passé celui-ci à raconter cet échange rocambolesque qu’il avait orchestré lui-même avec le directeur général des Nordiques de l’époque, Maurice Filion, en janvier 1981.

Le public n’y perd pas au change.

À l’époque, Bouchard était déjà un vétéran de la LNH qui en était à sa neuvième saison dans l’organisation des Flames, d’abord d’Atlanta, puis de Calgary à partir de cette année-là. S’il avait été le gardien numéro un de l’équipe la plupart du temps, son utilisation commençait à diminuer en 1981.

C’est à ce moment que le gardien a lui-même pris les choses en main lorsqu’il a eu l’occasion d’aller prendre un café, un matin, avec le directeur général des Flames à ce moment-là, Cliff Fletcher.

«Je lui ai dit "Cliff, je vais te lancer un défi : donne-moi trois appels et je vais m’échanger", a-t-il raconté. Il ne savait plus quoi dire, puis il me répond "OK, tu as le droit à trois appels, appelle les directeurs généraux que tu veux".»

Après avoir regardé des feuilles de statistiques et de classements, il décide d’essayer de contacter Filion. La secrétaire du DG des Nordiques, surprise à prime abord, transfère Bouchard à Filion, qui n’en croit pas tellement ses oreilles lui non plus.

Après une discussion de quelques minutes, Bouchard fait comprendre à son interlocuteur, qui s’était déjà intéressé à ses services dans le passé, qu’un échange était désormais possible à moindre prix.

«Je lui dis "si je viens jouer pour toi, que je deviens ton gardien, on va faire les séries et après, je serai à la fin de mon contrat et on discutera de ça" et il me dit "OK, c’est bien correct"», a relaté Bouchard.

Mais Filion doute tellement de la validité de l’appel qu’il demande à rappeler lui-même les Flames pour être bien certain qu’il n’est pas en train de se faire jouer un tour par «Tex» Lecor, qui se spécialisait dans ce genre de chose à la radio québécoise de l’époque.

Constatant que l’appel n’était pas un canular, Filion se fait ensuite proposer par Bouchard d’offrir l’attaquant Jamie Hislop aux Flames, qu’Al MacNeil et Pierre Pagé, duo d’entraîneurs des Flames en 1980-81, connaissent et aiment bien.

Filion trouve que ça a du sens et décide d’en jaser avec ses adjoints. Entre temps, Bouchard réalise qu’il ne sera même pas du prochain voyage de l’équipe et décide de parler à Pagé de Hislop, qui serait «disponible» du côté des Nordiques et qui serait une bonne option pour les Flames.

«Le reste de l’histoire, c’est que j’ai appelé Maurice à peu près deux heures plus tard et je lui ai dit "je pense qu’ils ont pris l’hameçon et le plomb jusqu’au nombril, finis l’échange avec Cliff"», a indiqué l’ancien gardien.

L’échange a finalement eu lieu. Le 29 janvier, Bouchard passait aux Nordiques en retour de Hislop.

Même si le Québécois était le plus âgé des deux joueurs, ce sont quand même les Nordiques qui ont «gagné» la transaction : Bouchard a offert quatre ans et demi de bon hockey au Fleurdelisé, alors que Hislop s’en est tenu à 98 points en 215 matchs à Calgary.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.