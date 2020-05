Brett Favre impliqué dans une histoire de fraude?

L'ancien joueur de football Brett Favre aurait été impliqué dans une fraude, soit un détournement de fonds publics destinés aux familles dans le besoin, selon un rapport réalisé par l’État du Mississippi.

C’est du moins ce que le quotidien «Washington Post» a avancé, mardi. La compagnie Favre Enterprises a reçu 1,1 million $ du Centre communautaire pour l’éducation du Mississippi (MCEC), un organisme sans but lucratif, par le biais du Fonds pour une aide temporaire pour les familles dans le besoin.

Cet argent devait permettre de financer des programmes de sport et a été remis à la compagnie de Favre pour que celui-ci fasse trois discours. Or, les auditeurs ont déterminé que le membre du Temple de la renommée du football n’a pas rempli ses engagements.

Dans le rapport, on peut lire que le MCEC «n'a pu fournir aucune documentation pour appuyer la corrélation de ces programmes sportifs avec l'un des quatre principes du Fonds d’aide et n'a pas non plus utilisé de critères pour établir l'admissibilité à ces programmes.»

Le rapport mentionne aussi que les sommes ne sont pas «raisonnables».

L’ancien quart-arrière des Packers de Green Bay n’a pas réagi à ces allégations. Au total, le rapport indique que ce sont 94 millions $ qui ont été dépensés de façon suspecte par des organismes sans but lucratif au Mississippi.