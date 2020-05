L’ancien défenseur des Nordiques Mario Marois garde de bons souvenirs de ses saisons passées sous les ordres de l’entraîneur Michel Bergeron.

«Bergy a toujours été très intelligent, dans le sens qu'il connaissait son personnel», a-t-il indiqué, mardi, en entrevue à «Dave Morissette en direct».

«Il savait que certains joueurs avaient besoin de plus de "flattage", certains devaient être brassés un peu, je pense que c'était sa force», a ajouté celui qui a été capitaine des Nordiques durant quelques années, un rôle qu’il avait à cœur et qu’il a rempli avec fierté, étant originaire de la région de Québec.

Marois était aussi très bon pour désamorcer l’entraîneur lorsque son côté «tigre» prenait le dessus.

«Moi, s'il m'avait crié après, ça n’aurait rien donné, a-t-il affirmé. Une fois, il m'a amené dans son bureau et je sentais que ce matin-là, il voulait me passer à la varlope. Il me dit "Mario, tu frappes pas, tu patines pas...". Je l'écoute et je lui dis qu'il a raison. En lui donnant raison, il ne peut plus argumenter avec moi et il me dit "va t'en".»

Marois garde évidemment de très bons souvenirs, aussi, de la série de premier tour de 1982 lors de laquelle les Nordiques ont éliminé les Canadiens à la surprise générale.

«Aller jouer à Montréal avec la dynastie qu'il y avait à cette époque-là, c'était certainement intimidant, mais il faut passer par-dessus», a-t-il expliqué.

«C'était ancré, cette rivalité-là, on ne les aime pas plus aujourd'hui», a assuré Marois.

«C'était toute une joie de les battre à Montréal.»

Pour entendre d’autres anecdotes sur Daniel Bouchard, Wilf Paiement ou encore «Moose » Dupont, voyez l’entrevue complète dans la vidéo principale.

Dans la vidéo ci-dessous, Mario Marois répond à vos questions, livrant entre autres ses regrets au sujet du fameux «match du Vendredi saint» de 1984, lors duquel une bagarre générale monstre avait éclaté entre les Canadiens et les Nordiques.