Un premier tournoi télévisé

Les golfeurs Rory McIlroy et Dustin Johnson feront équipe afin de remporter 3 millions $ pour lutter contre la COVID-19, et ce, dans un affrontement qui sera tenu et télévisé le 17 mai prochain.

Il s’agira du premier tournoi de golf présenté en direct à la télévision depuis que la pandémie de coronavirus a mis en pause les circuits professionnels au début du mois de mars. Rappelons que la dernière fois que du golf a été présenté en direct à la télévision, ce fut durant la première ronde du Championnat des joueurs tenue le 12 mars.

Les deux golfeurs se mesureront à un duo composé de Rickie Fowler et de Matthew Wolff. La compétition est organisée par la compagnie TaylorMade, qui commandite les quatre participants. Elle se déroulera sur le terrain du Seminole Golf Club, en Floride.

En plus des 3 millions $ fournis par l’équipementier, la compagnie Farmers Insurance a annoncé qu’elle donnera 1 million $ pour un oiselet ou un aigle à la fondation Off Their Plate. Le circuit de la PGA prévoit aussi mettre en place un système de dons pour les téléspectateurs qui aimeraient contribuer.

Un autre match de même style doit opposer une équipe formée de Tiger Woods et de Peyton Manning à une autre composée de Phil Mickelson et de Tom Brady. Les détails de ce match n’ont cependant pas été dévoilés pour le moment.