Les Leafs coupent l'herbe sous le pied du CH

Les Maple Leafs de Toronto ont coupé l'herbe sous le pied des Canadiens de Montréal, lundi matin. Le défenseur finlandais Mikko Lehtonen, que le CH convoitait, a signé un contrat d'un an avec la formation de la Ville Reine.

Lehtonen, 26 ans, était l'un des joueurs autonomes les plus courtisés en provenance de l'Europe. Le natif de Turku vient de connaître la meilleure saison de sa carrière, lui qui a récolté 49 points, dont 17 buts, en 60 matchs avec le Jokerit d'Helsinki, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Il avait ainsi terminé au premier rang des marqueurs du circuit parmi les arrières.

Outre les Canadiens, les Devils du New Jersey, les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles étaient cités parmi les équipes intéressées aux services de Lehtonen.

Se tourner vers l'Europe a souri aux Maple Leafs de Toronto par le passé. Il y a un an presque jour pour jour, le directeur général Kyle Dubas annonçait l'embauche de l'attaquant russe Ilya Mikheyev, qui a amassé 23 points, dont huit buts, en 39 matchs à sa saison recrue dans la Ligue nationale de hockey.

Reste à voir comment Lehtonen se débrouillera sur les patinoires nord-américaines, où la cadence est plus élevée que sur les grandes patinoires de la KHL.