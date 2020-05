Le baseball est rempli de scandales, selon Giambi

D'après Jason Giambi, le baseball majeur pourrait être entaché par plusieurs autres scandales dans les années à venir.

Ayant lui-même avoué avoir consommé des stéroïdes par le passé, le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2000 a dressé un parallèle entre l’utilisation de produits dopants et l’instauration notamment d’un système de vol de signaux par les Astros de Houston en 2017.

«Tout le monde cherche un avantage constamment, a avancé Giambi au réseau SportsNet New York, mercredi. Certaines choses vont être révélées au grand jour. Il y aura toujours des choses qui se passent dans le baseball quand on parle de gens qui font beaucoup d’argent et qui veulent gagner.»

Giambi, retraité depuis 2014, est également revenu sur son aveu à propos des produits dopants survenu en 2007. Il estime que cette déclaration et ses excuses lui ont permis de mettre cette page d’histoire de sa vie derrière lui.

«Je dors bien la nuit. Je ne dois pas m’en préoccuper. Je ne sais pas combien de parents m’ont dit: "Hé! Merci d’être allé de l’avant [avec des excuses] qui m’ont permis de dire à mes enfants de dire la vérité s’ils font une erreur". Je crois que c’est la plus grande chose qu’on doit retenir et je pense que c’est ce qui m’a aidé à retrouver mes partisans une deuxième fois.»