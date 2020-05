Kevin Durant va-t-il jouer cette saison?

Le joueur vedette des Nets de Brooklyn Kevin Durant pourrait finalement jouer en 2019-2020, car son directeur général Sean Marks est loin d’avoir écarté l’idée.

À l’écart de la compétition depuis qu’il a subi une déchirure du tendon d’Achille durant la finale de l’an passé contre les Raptors de Toronto, l’ancien des Warriors de Golden State attend toujours de disputer un premier match avec les Nets, qui l’ont embauché en juillet dernier. Initialement, il ne devait pas enfiler l’uniforme cette saison, mais l’interruption du calendrier régulier le 11 mars et la possible reprise des activités de la NBA risquent de changer la donne.

«C’est une question à 110 millions $, a répondu au média néo-zélandais Marks quand il fut interrogé sur les probabilités du retour de Durant. Sérieusement, on a essayé de ne pas évoquer de date précise. Il connaît son corps mieux que n’importe qui. Notre personnel responsable du conditionnement et de la performance a accompli un travail incroyable jusqu’ici, mais je ne sais pas comment la sortie de cette pandémie affectera chacun, y compris Kevin.»

«On a investi beaucoup en Kevin et on ne le forcera jamais à revenir trop tôt. Lorsque le moment sera approprié, il se retrouvera sur le court à 100 %. Je peux vous dire cependant qu’avant la crise, il avait l’air de Kevin Durant et c’est une bonne chose», a également affirmé le DG natif d’Auckland.

Les Nets occupaient le septième rang de l’Association de l’Est avec un dossier de 30-34 quand la campagne a été stoppée.

Des équipes en difficulté?

Certaines formations de la NBA pourraient se résigner à changer de main et à possiblement se retrouver sous d’autres cieux en raison de pertes financières importantes reliées à la pandémie de coronavirus, selon l’ancien joueur vedette Shaquille O’Neal.

Le membre du Temple de la renommée du basketball prétend qu’au moins deux groupes de propriétaires ont mis leur concession sur le marché. D’ailleurs, il y a quelques jours, le grand patron des Spurs de San Antonio, Peter J. Holt, avait mentionné au réseau local de NBC que des parts minoritaires de son club étaient en vente.

«J’ai entendu à travers les branches qu’il y a des équipes disponibles et qu’une d’entre elles pourrait déménager à Las Vegas», a pour sa part déclaré O’Neal dans sa baladodiffusion «The Big Podcast with Shaq».

La Ville du vice est devenue la destination en vogue dans le monde du sport professionnel ces dernières années. Les Golden Knights de la Ligue nationale de hockey y ont effectué leurs débuts à l’automne 2017, tandis que les Raiders de la NFL doivent y disputer leur première saison cette année après leur départ d’Oakland.