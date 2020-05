David Krejci en a-t-il encore beaucoup à offrir?

Malgré les années qui passent et les blessures l’ayant tenaillé, l’attaquant des Bruins de Boston David Krejci semble apprécier le hockey autant qu’au premier jour de sa carrière, qu’il souhaite poursuivre encore quelques années.

Le vétéran de 34 ans a totalisé 911 matchs de saison régulière depuis ses débuts au Massachusetts en 2006-2007 et a gagné une coupe Stanley. Aussi, il pourrait très bien considérer en avoir suffisamment fait à l’échéance de son contrat de six ans et de 43,5 millions $ à l’été 2021, mais il n’en est rien.

• À lire aussi: Le message de Georges Laraque n’a pas été entendu

«Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, c'est certain, a-t-il affirmé la semaine passée en vidéoconférence, par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com. Je veux encore jouer. Combien de temps ça va durer et quand ce sera la fin? Je ne sais pas. Nous verrons ça après la saison prochaine. Mais je ne vois certainement pas la campagne suivante comme ma dernière.»

«Plus tu vieillis, plus tu apprécies tout ce qui t'entoure, a-t-il également déclaré. La vie familiale évolue : tu te maries, tu as des enfants. Ainsi, tu apprécies les petites choses comme simplement côtoyer tes coéquipiers, être à l’extérieur avec l'équipe. [...] J'aime vraiment me rendre à la patinoire tous les jours, aller sur la route avec les gars. [...] Nous vivions le rêve avant que cette situation mondiale survienne.»

La route vers la coupe

Même si son avenir à plus long terme pourrait passer par une autre ville, Krejci espère profiter des prochains mois pour aider les siens à mettre la main sur une autre coupe. Ses Bruins occupaient le sommet du classement général de la Ligue nationale à l’interruption du calendrier régulier, le 12 mars, et pouvaient croire en leurs chances d’atteindre la finale une deuxième année consécutive.

«Je regarde des faits saillants sur YouTube et des trucs du genre pratiquement à chaque jour. Vous savez, nous étions en très bonne position avec 12 parties à disputer. Nous avions une bonne avance dans la section Atlantique, a-t-il dit au quotidien "Boston Globe". Je sais que les séries constituent un contexte différent. Tout le monde repart à zéro. Toutefois, étant donné le chemin qu’on a parcouru il y a un an et notre façon de jouer cette année, nous étions en confiance.»

«C’est un peu frustrant, mais en même temps, si vous regardez la télévision, vous voyez placez les choses en perspective. Il y a des éléments plus importants dans la vie.»

En 2019-2020, Krejci a récolté 13 buts et 30 mentions d’aide pour 43 points en 61 sorties.