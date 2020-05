Un défenseur finlandais suscite l’intérêt du CH

Libéré plus tôt cette semaine de ses obligations avec le club de Helsinki, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), le défenseur finlandais Mikko Lehtonen susciterait l’intérêt de plusieurs clubs de la Ligue nationale, dont le Canadien de Montréal.

Chose certaine, le cas de Lehtonen attire l’attention sur les réseaux sociaux, ces jours-ci.

Les Devils du New Jersey, les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles sont souvent cités, par différentes sources, parmi les équipes intéressées par les services de Lehtonen.

Âgé de 26 ans, Lehtonen a été le meilleur pointeur de sa formation, cette saison, même s’il évolue à la ligne bleue.

En 60 matchs avec Helkinski, il a récolté 49 points, dont 17 buts.