Brock Boeser s'inquiète pour son père

En cette période de pandémie de coronavirus, l’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser ne lésine pas avec les mesures d’isolement. L’athlète de 23 ans a d’excellentes raisons d’être prudent, lui qui ne veut pas mettre la vie de son paternel en danger.

«Mon père souffre de la maladie de Parkinson et il a eu un cancer des poumons l’été dernier, a indiqué Boeser lors d’un entretien avec le réseau TSN. Cela prend énormément de temps à guérir. Je profite de la situation pour passer plus de temps avec lui. Nous gardons toutefois nos distances et je ne l’ai pas touché depuis que je suis ici.»

Le natif du Minnesota s’assure également que sa mère ne prenne aucun risque.

«Mon frère et moi n’arrêtons pas de dire à ma mère de rester à la maison, a-t-il dit. Je m’occupe de faire l'épicerie et d’autres trucs dans la même veine. C’est une maladie que nous ne voulons absolument pas qu’ils attrapent.»

Pas à tout prix

Comme la grande majorité des joueurs de la Ligue nationale de hockey questionnés sur une reprise possible des activités de la saison 2019-2020, Boeser a exprimé son désir de finir la campagne et que la coupe Stanley soit remise.

Le patineur est cependant très clair: il ne faudrait cependant pas mettre la santé des joueurs et du public en danger.

«C’est évident que je veux encore jouer au hockey cette année, mais la sécurité doit être la priorité, a-t-il affirmé. Nous ne voulons pas que personne ne soit atteint du virus.»

«C’est beaucoup plus gros de que hockey, a ajouté Boeser. C’est une question de santé et de sécurité. Si nous pouvons reprendre l’action d’une façon sécuritaire, je serai très excité.»

Avant la pause forcée par la COVID-19, le représentant des Canucks venait tout juste de revenir au jeu, lui qui avait raté quelques rencontres en raison de fractures aux côtes. En 57 parties cette saison, Boeser a touché la cible 16 fois et a fourni 29 mentions d’aide pour 45 points.