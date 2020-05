Trois membres du FC Cologne testés positifs

Trois membres du FC Cologne ont été testés positif au coronavirus et placés en quatorzaine, a indiqué vendredi le club, alors que la Bundesliga espère reprendre la compétition au mois de mai.

«Toute l'équipe et l'encadrement de Cologne, ainsi que le personnel en coulisses ont été testés jeudi pour le COVID-19. Trois personnes ont été testées positives, toutes sont asymptomatiques», selon le FC Cologne, qui «ne confirmera pas les noms» des personnes concernées.

«L'entraînement du FC Cologne peut continuer comme prévu, selon les mesures de contrôle d'hygiène et d'infection mises en place depuis le 6 avril au sein du groupe», qui devra être soumis à des tests ultérieurs, ajoute le FC Cologne.

«La santé et la vie privée des joueurs et du staff ont priorité sur tout le reste. Les mesures précédentes ainsi que la stratégie de tests réguliers ont prouvé que nous pouvons maintenant réagir avec des solutions individuelles», a déclaré le directeur du FC Cologne, Horst Heldt, cité par le communiqué du club.

Mercredi, la Ligue allemande de football (DFL) avait indiqué que des clubs du Championnat d'Allemagne avaient commencé des tests de dépistage.

La Bundesliga est le championnat le plus avancé en vue d'une reprise des compétitions, totalement à l'arrêt depuis le 13 mars en raison du coronavirus: les ministres des sports des Länder - les États régionaux - ont estimé possible une reprise «mi-mai ou fin mai» et à huis clos du championnat.

La semaine dernière, la Ligue allemande (DFL) avait annoncé qu'elle était prête à une reprise à partir du 9 mai, à huis clos en appliquant les mesures d'hygiène et en testant les joueurs régulièrement.

En France, la Ligue a prononcé jeudi l'arrêt définitif de la saison. Aucune date de reprise de compétition n'est fixée en Espagne ou en Angleterre.

En Italie, les clubs souhaitent la reprise du Calcio, mais le gouvernement a exclu les entraînements collectifs jusqu'au 18 mai.