Mahomes : «Ce qui arrivera arrivera...»

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes ne s’inquiète pas trop pour son futur contrat, mais il veut qu’il soit de longue durée.

«Évidemment, je veux être un Chief pour un très long moment, a révélé le vainqueur du dernier Super Bowl, vendredi, au site internet de la NFL.

À lire aussi: Un choix de premier tour abandonné par les Dolphins

«Je veux un contrat qui me permette de jouer et de savoir que je suis en sécurité. Je comprends et j’ai confiance en l’organisation des Chiefs et tout le monde qui l’a compose.»

Le pivot de 24 ans ne s’impliquera d’ailleurs pas dans les négociations, préférant laisser ses agents s’en charger.

«J’ai confiance en mes représentants. Ils vont me permettre d’avoir l’esprit tranquille lorsque je vais être sur le terrain pour faire ce que j’aime.

«Ce qui arrivera arrivera, mais je me concentre simplement sur mon objectif d’être le meilleur joueur de football que je peux être.»

Jeudi, les Chiefs ont décidé de se prévaloir de l’année d’option prévue au contrat de Mahomes pour 2021.

Cette composante permettra aux deux camps de prendre le temps nécessaire pour établir les termes d’un contrat qui fera assurément de Mahomes le joueur le mieux payé de la NFL.

En 2019, le quart-arrière a totalisé 4031 verges et 26 touchés par la voie aérienne. L’année précédente, il avait été encore plus dominant et avait obtenu le titre de joueur par excellence du circuit Goodell.