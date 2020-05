Les Sabres obtiennent de l’aide des Bills

Les Sabres de Buffalo ont demandé l’aide des Bills en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Étant persuadé que l’encan 2020 se tiendra de façon virtuelle en raison de la COVID-19, le directeur général des Sabres Jason Botterill a demandé des conseils à son homologue des Bills Brandon Beane et à l’entraîneur-chef Sean McDermott. En avril, les deux hommes ont vécu le repêchage virtuel de la NFL.

«Nous sommes chanceux d’avoir les Bills, a indiqué l’assistant DG des Sabres Randy Sexton au quotidien "The Buffalo News". Brandon Beane et Sean ont été incroyables en partageant leur approche, les éléments à surveiller et à planifier. Jason a passé beaucoup de temps à parler avec les gars. Ce fut vraiment utile.»

Pour le moment, la LNH n’a toujours pas confirmé la tenue d’un repêchage virtuel, mais elle a annulé l’événement prévu à Montréal à la fin du mois de juin.

Plus complexe

Si les conseils de l’état-major des Bills s’avèrent utiles pour les Sabres, la tâche du club de la LNH est bien plus colossale que celle de la formation de la NFL.

En effet, les équipes du circuit Goodell ont été en mesure de voir les futurs espoirs lors d’une séance d’entraînements et d’entrevues tenue en février. Du côté de la LNH, cette opportunité devait également avoir lieu en juin, mais elle a été jetée à la poubelle, encore une fois en raison la pandémie de coronavirus.

De plus, les ligues juniors ont mis fin à leur campagne et il n’y aura pas de Championnat du monde des moins de 18 ans. Bref, l’ensemble des vitrines où les recruteurs épient les athlètes sont inexistantes.

Dans ce contexte, les décideurs de la LNH devront utiliser la vidéo pour se faire une tête, ce qui est loin d’être parfait.

«Il n’y a pas de contexte, car la caméra suit toujours la rondelle, a exprimé Sexton. S’il y a une escarmouche lors d’un changement de trio et que la caméra n’attrape pas ce moment, comment peut-on faire pour savoir comment le gars que nous aimons a réagi? Quelle est la réaction de l’entraîneur? Quelles sont ses interactions avec ses coéquipiers? À quoi ressemble son langage corporel? Il y a une multitude de choses qu’on ne voit pas dans la vidéo.»

Tout le monde dans le même bateau

Devant l’adversité de la chose, Sexton se réjouit de savoir que toutes les formations de la LNH doivent composer avec le même problème.

«Le fait qu’il n’y ait pas de tests sur la glace est préoccupant, mais c’est quelque chose que tout le monde vit, a-t-il dit. Nous devons travailler plus fort, rechercher plus d’informations, faire plus de diligence raisonnable, et ce, afin de nous assurer d’être au-dessus de la mêlée.»

L’assistant DG croit aussi que l’expérience des Bills leur donne un certain avantage.

«J’ai dit à Bottsy de s’assurer de remercier les gars des Bills d’avoir été des cobayes pour nous, a affirmé Sexton avec le sourire. Ils avaient tout prévu et ils ont été ravis de partager leurs informations avec nous.»