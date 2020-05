La LNH nage de plus en plus dans l’incertitude

Plus les jours passent, moins le plan de la Ligue nationale de hockey (LNH) quant à un possible retour au jeu semble se définir. L’incertitude continue de planer.

Certaines informations publiées vendredi proviennent du New York Post et laissent entendre, selon différentes sources, qu’on étudie maintenant la possibilité de jouer des matchs dans chacune des villes du circuit Bettman. Cette information a cependant été démentie par la LNH et l'Association des joueurs, a rapporté le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie.

D'ailleurs, le plus récent scénario envisageait de jouer des parties dans seulement quatre villes différentes, soit une par section. Le New York Post avance que les joueurs ne seraient pas tellement intéressés par l’idée de passer des semaines à l’hôtel, loin de leur famille. Malgré tout, aucun scénario ne serait encore écarté.

Plus tôt cette semaine, le commissaire Gary Bettman indiquait par ailleurs, dans une entrevue livrée à NHL Network, que la saison 2020-2021 risquait fortement d’être touchée par les conséquences de la pandémie. Il a ainsi noté que le début de la prochaine campagne pourrait avoir lieu aussi tard qu’au mois de décembre.