Claude Lemieux: une coupe Stanley par enfant!

Claude Lemieux venait d’être papa pour la troisième fois quand il a remporté sa troisième coupe Stanley, en 1996, avec l’Avalanche du Colorado.

Pour conclure la semaine des «champions québécois de la Coupe Stanley», TVA Sports diffusera samedi dès 19h le quatrième et dernier match de la finale de 1996 entre l’Avalanche du Colorado et les Panthers de la Floride. En plus de Lemieux, on y retrouve notamment le gardien Patrick Roy.

Quelques mois plus tôt, son fils Brendan, qui évolue avec les Rangers de New York, avait effectivement vu le jour à Denver.

«Ma femme et mes enfants ont été les sources d’inspiration pour avoir du succès et vivre toujours plus de beaux moments ensemble», affirme Lemieux.

Ainsi est née en 1997 la petite dernière Claudia, 23 ans, et elle aura eu, en quelque sorte, sa propre coupe Stanley quand son père a obtenu une quatrième et dernière conquête, en 2000, avec les Devils du New Jersey.

Présentement en confinement en Arizona, Lemieux profite justement de ce temps précieux passé en famille avec son épouse Deborah et leurs enfants Brendan et Claudia. Différentes opérations aux sinus et à la bouche viennent l’incommoder, mais c’est probablement le prix à payer pour avoir mangé les bandes tout au long de sa carrière, particulièrement durant les séries éliminatoires.

Inspiré par son frère Serge

Les deux autres fils du hockeyeur, Christopher et Michael, nés d’un mariage précédent, sont pour leur part dans la région de Montréal. S’il pense spontanément à ses enfants pour expliquer ses succès, Lemieux, 54 ans, reconnaît que son défunt frère Serge l’aura également guidé durant sa prolifique carrière.

«Serge a toujours été une inspiration pour moi, surtout durant les moment sombres», convient Lemieux.

Atteint de paralysie cérébrale, Serge est décédé en décembre 2018. Il avait 52 ans. Or, à chaque fois que Claude traversait une période plus difficile, il avait une pensée pour son frère handicapé.

«Il a toujours été très spécial, même si nous n’avons jamais vraiment vécu ensemble, j’ai toujours eu des pensées pour lui. Il m’a toujours donné beaucoup de force», avait d’ailleurs résumé celui qu’on surnomme «Pépé», dans une entrevue accordée au New York Times après la conquête des Devils, en 1995.

«Je voulais rester avec les Devils»

On en revient donc à cette fameuse coupe Stanley de 1996 avec l’Avalanche. Deux championnats en autant d’années avec deux clubs différents. Cela a de quoi étonner, d’autant plus que Lemieux avait remporté le trophée Conn Smythe avec les Devils, en 1995, à l’issue des séries éliminatoires.

«Je voulais rester avec les Devils, mais pas au salaire qu'on voulait me payer, raconte franchement Lemieux. Lorsque la saison s’est terminée, nous avons négocié. Je ne savais toutefois pas que je pouvais être agent libre.»

Lemieux faisait effectivement partie du groupe 5. Après plus de 10 saisons dans les rangs professionnels, sa dernière année de contrat ne dépassait pas le salaire moyen de la ligue.

«Lorsque j’ai été informé, j’ai congédié mon agent et décidé de défier les Devils en arbitrage», mentionne-t-il.

Quatre conquêtes et un retour

Les Devils ont finalement échangé Lemieux contre Steve Thomas, le 3 octobre 1995, aux Islanders de New York, qui l’ont aussitôt refilé à l’Avalanche en retour de Wendel Clark.

De ces trois joueurs, seul Lemieux aura soulevé la coupe Stanley. Quatre fois plutôt qu’une. Et pour ceux qui auraient eu le malheur d’oublier, la première coupe Stanley de Lemieux a été remportée en 1986 avec le Canadien. C’était trois ans avant la naissance de son aîné, Christopher.

En plus de ses quatre conquêtes, Lemieux a réalisé un autre exploit digne de mention: son retour dans la LNH, à 43 ans, avec les Sharks de San Jose lors de la saison 2008-2009. Encore une fois, cela devait permettre à ses enfants de vivre de beaux moments. Alors âgé de 12 ans, Brendan en a notamment profité pour voir la détermination de «Pépé».