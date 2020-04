Vers un début de saison tardif

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a laissé entendre que la saison 2020-2021 ne s’amorcera pas en octobre prochain.

«Nous avons une grande flexibilité en ce qui concerne le moment où nous pourrions commencer, a-t-il dit au site internet de son circuit, jeudi. Il n’y a pas de magie pour que notre prochaine campagne s’amorce en octobre comme nous le faisons traditionnellement. Si nous devons commencer en novembre ou en décembre, c’est quelque chose que nous devrons étudier.»

Présentement, la LNH travaille fort pour trouver un moyen de compléter sa saison 2019-2020, elle qui a été mise en pause le 12 mars dernier en raison de la COVID-19.

Le circuit Bettman et son association des joueurs ont formé un comité afin de se pencher sur la question.

«Nous allons essayer de faire la bonne chose et d’être prudents, a indiqué le commissaire. Ce n’est pas une course pour être les premiers à revenir. Nous voulons que ce soit au bon moment, pour les bonnes raisons et dans les bonnes circonstances.»

Bettman a également affirmé que rien n’avait encore été décidé concernant une possible date de retour.

«Je ne pense pas que quiconque en soit certain, a exprimé l’homme de 67 ans. Nous allons devoir faire les choses une étape à la fois, car la santé et le bien-être de nos joueurs est primordiale pour tout ce sur quoi nous nous concentrons.»