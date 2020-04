Repêchage: Steve Yzerman est catégorique

L’idée de tenir le repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) avant de compléter la saison régulière et de présenter les séries répugne le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman.

Ce dernier est évidemment bien interpellé par le sujet, surtout que son équipe devrait logiquement avoir d’excellentes chances de gagner la loterie et de sélectionner ainsi au premier rang de l’encan. Avec une fiche de 17-49-5 bonne pour 39 points, la formation du Michigan traînait en queue de peloton au classement général de la LNH quand la campagne a été interrompue le 12 mars à cause de la pandémie de coronavirus.

La crise a également emporté quantité d’événements sportifs et culturels sur la planète, incluant le repêchage de la LNH qui devait avoir lieu au Centre Bell les 26 et 27 juin. Le tout se tiendra sous un autre format à une date indéterminée, mais certains avançaient la possibilité d’organiser la séance en juin, même si le sort de la saison 2019-2020 n’a pas été scellé à ce jour. Yzerman n’y tient pas.

«Pourquoi devrions-nous faire cela? Est-ce réellement nécessaire?, a-t-il dit au cours d’une entrevue Facebook Live organisée par le réseau local de FOX Sports, mercredi. Il y a certes plusieurs choses affectées. L’ordre de sélection des clubs n’a pas encore été établi, nous ne savons pas qui participera aux séries et qui n’y sera pas, dans quelques cas.»

«Donc, il y a énormément de questions et si on doit participer à l’encan avant, on verra une fois rendu là. Par contre, jusqu’ici, je n’ai pas entendu un seul argument valable qui justifierait de présenter le repêchage avant la fin du calendrier.»

Moment décisif

Pour Yzerman et les Wings, il pourrait s’agir d’un moment crucial dans l’histoire de la concession qui en arrache sur la patinoire depuis quelques années. La possibilité de mettre la main sur le Québécois Alexis Lafrenière est bien réelle, mais l’organisation devra également se concentrer sur ses choix des rondes subséquentes.

Néanmoins, avec l’annulation de la fin de saison de la plupart des circuits européens et juniors, l’évaluation des espoirs est plus compliquée pour tout le monde. Pour l’ancien attaquant-vedette, toutes les formations de la LNH sont dans le même bateau et ont un travail à faire.

«Il semble bien que nous ne pourrons plus revoir ces jeunes à l’œuvre d’ici là. Ainsi, nous avons à prendre les décisions à partir des informations que nous possédons», a-t-il résumé.