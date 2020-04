Patrick Mahomes: décision évidente des Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont décidé jeudi de se prévaloir de l’année d’option prévue au contrat du quart-arrière Patrick Mahomes pour 2021. C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network.

La décision de l’équipe n’est pas étonnante, compte tenu des performances exceptionnelles du joueur par excellence du dernier Super Bowl.

Conséquemment, les Chiefs sont assurés de conserver les droits sur Mahomes pour deux ans. Toutefois, le directeur général Brett Veach ne s’est pas défilé au cours d’un point de presse le 16 avril : il espère faire signer une très longue entente à l’athlète de 24 ans.

Si jamais le pivot et son club ne peuvent conclure un pacte dans les prochains mois, le principal intéressé touchera 24,8 millions $ lors de la dernière année de son contrat actuel.

«Encore une fois, Pat est une priorité. Selon ce que nous voyons avec tout ce qui se passe, nous aurons beaucoup de temps pour travailler sur cela, avait déclaré le DG. On sait tous – Pat, ses agents Chris et Leigh Steinberg – que c’est prioritaire. Pat ne s’en va nulle part, il sera ici pour longtemps. Je ne peux pas rester assis en étant certain de tout, donc il est impossible de dire que l'année 2021 sera comprise dans une entente future ou que ce sera l’année d’option prévue au pacte en vigueur.»

«Lorsque vous avez un excellent joueur, et que celui-ci est très important, il est primordial d’agir et de régler les dossiers. Seulement, il est difficile de prédire le moment et la façon de conclure cela, mais nous savons que nous y arriverons», avait-il aussi commenté.

Mahomes a totalisé 4031 verges et 26 touchés par la voie aérienne en 2019, menant les Chiefs vers le titre du Super Bowl, qu’ils ont gagné 31 à 20 face aux 49ers de San Francisco au début février.