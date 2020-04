Martin St-Louis et Hulk Hogan: même combat!

Publié aujourd'hui à 11h19

Mis à jouraujourd'hui à 11h19

Une conquête de la coupe Stanley, c’est inoubliable pour tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Martin St-Louis n’échappe pas à la règle. Il se souvient comme si c’était hier du 7 juin 2004, la date où il a soulevé le précieux trophée à bout de bras.

Avec du recul, St-Louis qualifie son expérience d’un rêve éveillé. Mais pour le moins particulier puisqu’il mettait en vedette un certain... Hulk Hogan!

«C’était bizarre! Personnellement, j’ai grandi en regardant la WWF et Hogan en était la grosse vedette. J’arrive au sommet et Hogan est dans notre vestiaire! C’était comme un rêve! Je me disais que j’allais me réveiller bientôt!»

Ce n’est qu’une des savoureuses anecdotes racontées par St-Louis au cours de la longue entrevue qu'il m'a accordée. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Il y est également question, entre autres sujets, de sa relation avec l’entraîneur-chef John Tortorella, qu’il considère comme un père, et de la perception qui a changé à son endroit au fil des ans.

Près de 16 ans plus tard, St-Louis et tous les Québécois auront la chance de replonger dans le passé et de revivre le tout, jeudi soir, alors que sera présenté à 19h à TVA Sports le septième et ultime match de la finale entre le Lightning de Tampa Bay et les Flames de Calgary.