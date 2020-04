«Il était minuit moins cinq» - Marc Tardif

L’ancienne gloire des Nordiques et des Canadiens Marc Tardif admet qu’il était «minuit moins cinq» lorsqu’il a décidé de se rendre à l’hôpital, le 30 mars dernier, alors qu’il présentait des symptômes de la COVID-19.

L’homme de 70 ans s’est retrouvé aux soins intensifs rapidement.

À lire aussi: Marc Tardif sauvé par sa femme

Revenu de Floride le 21 mars, testé le 26, l’ancien attaquant s’est senti mal deux jours plus tard et il a fallu que son épouse insiste pour qu’il aille à l’hôpital.

«Il a fallu que ma conjointe me torde les deux bras, on est trop orgueilleux pour l'avouer, mais je suis rentré aux soins intensifs», a-t-il raconté, jeudi, à «JiC».

Tardif a subi quelques dures blessures au cours de sa carrière de hockeyeur, mais rien n’aura été aussi pénible que la COVID-19.

«C'est la pire situation que j'ai vécue, c'est sûr qu'il y a la situation de 1976, quand j'avais été frappé par un joueur de Calgary, mais ça c'est la pire parce que premièrement, je suis rendu à 70 ans, a-t-il souligné. Lorsque j'avais été blessé, j'en avais peut-être 25 ou 26. Rendu à notre âge, ça nous inquiète beaucoup plus.»

Heureusement, il a pu récupérer et comme l’entrevue de jeudi en témoigne, il se porte bien.

De bons souvenirs de 1982.

TVA Sports présentera la semaine prochaine la série de 1982 qui avait opposé les Canadiens aux Nordiques. La formation de Québec, dont Tardif faisait partie, l’avait emporté.

«Honnêtement, ce sont de beaux souvenirs, en 1982, a-t-il avoué. Le fait d’avoir joué pour le Canadien dans les belles années avec Réjean Houle, Guy Lafleur, Serge Savard et Guy Lapointe, et d’avoir eu des années extraordinaires (...) avoir gagné deux Coupes Stanley sur les quatre années que j'étais avec le Canadien... Retourner au Forum et de les éliminer, c'était réellement spécial dans mon coeur.»

«Ce sont de beaux moments que vous me remémorez.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.