Les Séries mondiales des petites ligues écopent déjà

Véritable classique pour les amateurs de baseball, les Séries mondiales des petites ligues ont été annulées pour 2020, jeudi.

La 74e édition du tournoi de Williamsport, en Pennsylvanie, n’aura donc pas lieu au mois d’août prochain. La pandémie de COVID-19 est évidemment à l’origine de la situation alors qu’il devenait également difficile de tenir, d’ici là, les différents tournois régionaux pour s’y qualifier.

L’organisation Little League International annule plusieurs événements, dont les six autres Séries mondiales prévues aux quatre coins des États-Unis, dont celles au niveau junior et senior. Le softball est également touché.