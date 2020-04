Les Eskimos ont gagné leur pari avec Mathieu Betts

Il y a près d’un an, le Québécois Mathieu Betts était repêché troisième au total dans la Ligue canadienne de football (LCF) par les Eskimos. Depuis, la formation d’Edmonton n’a jamais regretté.

Le choix de Betts, qui était classé à titre de meilleur espoir de ce repêchage, demeurait audacieux, puisque l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval tentait, en parallèle, de percer la formation des Bears de Chicago, dans la NFL.

«Nous sentions que c’était un risque qui avait plus de chances de fonctionner que non, a indiqué le directeur général des Eskimos, Brock Sunderland, tout en reconnaissant les qualités de Betts, lors d’une conférence téléphonique tenue plus tôt cette semaine. Ça dépend qui est le joueur et qui est l’équipe avec laquelle il a signé, le boni de signature, la position et la profondeur de son équipe à cette même position.»

Sélectionnant avant les Eskimos, les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton n’avaient pas voulu miser sur Betts, croyant que celui-ci avait des chances d’être retenu par les Bears. Ils ont plutôt choisi respectivement Shane Richards et Jesse Gibbon, qui ont aussi joué dans la LCF la saison dernière.

Douce victoire à Montréal

Dans le cas de Betts, rappelons qu’il avait été libéré par les Bears sans être retenu sur l’équipe d’entraînement au début du mois de septembre. Il se joignait ainsi aux Eskimos environ une semaine plus tard.

Lors de la campagne 2019, Betts a participé à six matchs de saison régulière avec la formation d’Edmonton, réussissant un plaqué défensif et deux sacs, en plus de provoquer un échappé. Lors des éliminatoires, il avait notamment affronté les Alouettes de Montréal, le 10 novembre au Stade Percival-Molson, effectuant un plaqué défensif dans une victoire de 37 à 29 des Eskimos.