Jesperi Kotkaniemi a un allié derrière le banc du CH

Au repêchage de la LNH en 1984, il y avait un surdoué en Mario Lemieux qui sortait d’une saison de 133 buts et 282 points avec les Voisins de Laval. Il y avait aussi un autre talentueux attaquant qui portait les couleurs des Porters de Guelph. Kirk Muller avait obtenu des chiffres plus humains dans la Ligue junior de l’Ontario avec 94 points (31 buts, 63 passes) en seulement 49 matchs.

On connait l’histoire. Lemieux avait boudé un peu le jour de sa sélection, mais il a finalement connu une glorieuse carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Muller avait suivi sur l’estrade à cet encan en endossant la casquette et le chandail des Devils du New Jersey.

Près de 36 ans après ce repêchage qui se déroulait au Forum de Montréal, comme c’était toujours le cas à l’époque, les Penguins et les Devils avaient misé juste. Lemieux est le joueur le plus productif de cette cuvée avec 1723 points, alors que Muller vient au 4e rang avec 959 points. Entre le numéro 66 et capitaine Kirk, il y a deux trouvailles en Luc Robitaille et Brett Hull. Les Kings avaient gagné à la loterie en repêchant un ailier qu’on disait trop lent au 9e tour (171e), alors que les Flames de Calgary ont choisi Hull au 6e tour (117e rang).

Il faut toujours de la patience pour évaluer de la pertinence d’un choix au repêchage. En 2018, le Canadien a fait de Jesperi Kotkaniemi le troisième choix au total, un rang devant Brady Tkachuk et quatre rangs avant Quinn Hughes. À court terme, les Sénateurs d’Ottawa et les Canucks de Vancouver ont reçu un meilleur retour sur leur investissement que le CH.

Deux époques

Muller, dans son rôle d’entraîneur associé à Claude Julien et par son expérience comme ancien haut choix à un repêchage, est bien placé pour décrire l’évolution de Kotkaniemi. Il a tracé un parallèle entre ses débuts dans un marché anonyme au New Jersey et ceux de Kotkaniemi dans une ville où le hockey est une religion.

«C’est intéressant de comparer sa progression avec la mienne, mais c’était tellement différent à mon époque, a rappelé Muller lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes montréalais.

«Premièrement, il n’y avait pas d’attentes avec les Devils. Nous formions une jeune équipe, nous étions dans une période de reconstruction. C’était aussi un marché où nous avions la possibilité de commettre des erreurs. J’avais 18 ans, John MacLean avait 19 ans et Pat Verbeek avait 20 ans. Il y avait plusieurs jeunes. Le jeu était aussi différent à cette époque. Il y avait plus d’erreurs pendant un match. Vous pouvez le remarquer si vous regardez les anciens matchs qu’on diffuse actuellement à la télévision.»

Confiance en Kotkaniemi

Muller garde espoir de voir Kotkaniemi rebondir après une seconde saison difficile au sein de l’organisation.

«Avec KK, nous voyons ses qualités, a-t-il dit. Il a un bon physique, des habiletés et une compréhension du jeu. Mais aujourd’hui, le jeu est tellement rapide et compétitif. Ça prend probablement plus de temps pour t’adapter.

«C’est la chose la plus importante pour lui, il doit continuer d’apprendre le jeu de la LNH et poursuivre son amélioration. Il était l’un des plus jeunes joueurs de son repêchage en 2018 et il restait un des plus jeunes joueurs de la LNH cette saison. Il doit rester positif dans son apprentissage. Je crois qu’il se dirige dans la bonne direction. Il comprend aussi que ce n’est pas facile de faire le saut dans cette ligue, surtout à son âge.

«Je peux dire une chose comme entraîneur et c’est que j’aime le diriger. Il est toujours réceptif à nos conseils et recommandations. Il veut s’améliorer. S’il garde cette attitude, il poursuivra sa progression.»

Du hockey plus rapide

De retour chez lui à Kingston en Ontario, Muller a chassé le temps en regardant plusieurs anciens matchs de la LNH. Il a revécu sa conquête de la Coupe Stanley de 1993 avec le CH en visionnant cette série contre les Kings aux côtés de deux de ses filles et de son gendre, Brad Malone, un attaquant qui fait la navette entre les Oilers d’Edmonton et les Condors de Bakersfield.

«Nous aimons comparer les époques, a mentionné Muller. Quand tu regardes la rapidité de Bobby Orr ou de Paul Coffey, c’est assez frappant. Wayne (Gretzky) n’était pas le plus rapide, mais il pensait rapidement. Les bons patineurs ont toujours un avantage. On le voit maintenant avec Connor McDavid, un coéquipier de mon gendre. C’est plus rapide aujourd’hui, mais c’était plus physique à l’époque.»