«Il ne faut pas prioriser les joueurs au public»

Comme la vaste majorité des athlètes, Marc-André Fleury brûle d’envie de recommencer à exercer son métier.

Mais il n’est pas prêt à reprendre du service dans n’importe quel contexte. La sécurité doit primer sur tout, a-t-il affirmé à l’émission de fin de soirée de TVA Sports, Dave Morissette en direct, mercredi. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«J’espère toujours un retour. La LNH et l’Association des joueurs sont positives à ce sujet. Les deux parties veulent trouver une façon de terminer la saison, mais la priorité reste la santé.»

Les joueurs de la LNH ne devraient cependant pas passer devant le reste de la population, selon Fleury.

«Il faudrait avoir les tests nécessaires pour s’assurer que tout le monde soit en sécurité, mais ce ne serait pas une bonne chose de prioriser les joueurs de hockey au public», a déclaré le gardien des Golden Knights de Vegas.

Pour ce qui est de jouer à huis clos, ce scénario ne l’enchante pas.

«On ne peut pas laisser notre famille pendant quatre mois en espérant gagner la coupe Stanley. Ce ne serait pas sain pour ma femme, mes enfants et moi-même. Je m’ennuierais de ma famille.»

Un arrêt légendaire... mais chanceux!

Au cours de cette entrevue, il a été longuement question de la conquête de la coupe Stanley par Fleury et les Penguins de Pittsburgh en 2009.

On se souvient tous de son fameux arrêt miraculeux aux dépens de Nicklas Lidstrom dans les derniers instants du septième match de la finale contre les Red Wings de Detroit.

Onze ans plus tard, le gardien de Sorel avoue avoir joué de chance.

«Sur le coup, je n’avais pas vraiment vu la rondelle, a confié Fleury. Je suis allé à terre rapidement pour faire le premier arrêt. Quand j’ai vu la rondelle sortir à ma droite et Lidstrom qui s’en venait, j’ai pensé qu’il allait lancer plus haut que bas, donc j’ai essayé de couvrir un peu plus le haut du filet. J’ai été chanceux d’effectuer l’arrêt.»

Quelques minutes à peine après cet exploit, le Québécois soulevait le grand saladier pour la première fois de sa carrière, à l’âge de 24 ans.