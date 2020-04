La Ligue nationale de hockey a suspendu ses activités il y a environ un mois et demi. Certains joueurs commencent sérieusement à s’ennuyer de leur «travail». C’est le cas de Mark Scheifele des Jets de Winnipeg.

Comme il le dit si bien en ouverture d’un texte publié sur le site The Players’ Tribune, Scheifele «ne peut jouer au hockey, ne peut regarder le hockey, car ça me fait penser au hockey, alors je vais écrire à propos du hockey».

Et Scheifele a décidé de dévoiler certains de ses choix pour les différents trophées de la LNH.

Pour le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, Scheifele surprend tout le monde en sélectionnant Jack Eichel des Sabres de Buffalo.

«Je joue dans l’Association de l’Ouest. Je sais – je sais – jusqu’à quel point Leon Draisaitl et Connor McDavid sont bons, a souligné Scheifele. Ils sont incroyables et à certains moments, on ne peut rien faire contre eux. Leon est probablement le joueur le plus intelligent. Connor, tout le monde le connaît. Et des joueurs comme Nathan MacKinnon et David Pastrnak méritent des éloges.

«Mais, le joueur le plus utile à son équipe? Jack Eichel. [...] Il a les assignations les plus compliquées chaque soir. [...] Il est un monstre en zone offensive et très difficile à jouer contre lorsque tu veux compter. Il peut tout faire.

«[...] Chaque fois qu’il est sur la patinoire, on dirait qu’il a une vitesse de plus que tout le monde. De faire cela chaque soir? C’est impressionnant.»

Eichel avait amassé 78 points en 68 matchs en 2019-2020.

Scheifele a également nommé Quinn Hughes et Connor Hellebuyck comme récipiendaire des trophées Calder, remis à la meilleure recrue, et Vézina, remis au meilleur gardien de but.

«Mon opinion n’est pas biaisée parce que c’est mon coéquipier, a confié Scheifele. Croyez-moi. Je vous le dis directement. "Helle" mérite le trophée Vézina. [...] Son éthique de travail est inégalée. Il passe tellement de temps dans la salle vidéo, dans la salle d’entraînement. Il est infatiguable.

«Il donnera un but dans une partie et la journée suivante, il sera sur la patinoire, affrontant ce tir 50 fois jusqu’à temps qu’il réussisse.»

Hellebuyck a remporté 31 parites en 2019-2020, dont six par jeu blanc.