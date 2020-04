France: saison terminée, le PSG champion

La Ligue de football professionnel (LFP) a suivi jeudi les injonctions sanitaires du gouvernement français en actant l'arrêt définitif de la saison du championnat de France, a-t-elle annoncé, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le PSG et prive a priori Lyon de qualification européenne.

Cette décision fera des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le "classement final" dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique. Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

La Bundesliga débute les tests pour maintenir l'espoir d'une reprise

La Ligue allemande de football (DFL) a confirmé mercredi que des clubs de l'élite ont commencé les tests de dépistage du Covid-19 dans le cadre du plan d'une reprise de la Bundesliga le mois prochain.

La DFL a indiqué à l'agence SID, filiale de l'AFP, que des tests réguliers ont commencé parmi les clubs de première et deuxième divisions dans l'espoir que les matches puissent reprendre au plus tôt le 9 ou le 16 mai.

Selon le quotidien Bild, le Bayern Munich, champion en titre et leader au moment de l'arrêt mi-mars, figure parmi les clubs ayant commencé les tests jeudi. D'autres clubs devraient suivre dans les jours à venir.

Le dépistage du virus, qui a déjà fait plus de 6.000 morts en Allemagne, est une composante essentielle du plan de reprise des matches à huis clos.

Le projet de la Ligue a déjà reçu le soutien des responsables des 16 Länder allemands et l'approbation du ministère du Travail qui a toutefois insisté sur la nécessité que chaque joueur soit testés deux fois avant de reprendre l'entrainement collectif.

Mais la DFL a encore besoin du feu vert du gouvernement. La chancelière Angela Merkel doit d'ailleurs s'entretenir sur le sujet jeudi par visioconférence avec les leaders des 16 régions mais une décision finale ne devrait intervenir que la semaine prochaine.