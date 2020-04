CH: quoi faire avec les détenteurs de billets?

La suspension des activités dans la Ligue nationale de hockey cause bien des maux de têtes aux dirigeants du circuit et ce, à plusieurs égards.

Actuellement, entre autres, les Canadiens ont encore quatre matchs à domicile à disputer, advenant une reprise de l’action. Mais comment rembourser les détenteurs de billets si ces joutes n’ont pas lieu?

Voilà l’aspect que le journaliste Renaud Lavoie a tenté de décortiquer, jeudi, lors de l’émission «JiC».

«Est-ce qu’on crédite les amateurs des Canadiens qui ont des billets en les créditant pour la prochaine saison? Et que fait-on avec les détenteurs de billets de saison?

«Je peux vous confirmer qu’actuellement, chez les Canadiens, on se penche sur plusieurs scénarios. On souhaite s’assurer que le détenteur de billets ne se sente pas floué.»

Renaud Lavoie y est ensuite allé de son avis relativement aux prochaines actions qui risquent d’être entreprises par le CH.

«C’est certain, je crois, qu’on ne demandera pas aux détenteurs de payer l’équivalent des 41 matchs et des six matchs préparatoires dès le mois de juin. On demandera probablement un dépôt minimal. Et est-ce qu’il y aura des rabais d’appliqués? Bien des gens trouvent les prix trop élevés...»

